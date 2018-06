Za družine: Iz Francije prihaja novi karavan #foto

Foto: Peugeot

508 SW, kot je uradno ime za karavansko različico, si je od limuzine sposodila praktično vse pomembne oblikovalske elemente. Poleg usločene strešne linije so lično dopolnili zadek, povečali uporabnost potniške kabine in vse skupaj nadgradili z velikim prtljažnikom.

Spredaj tako vidimo veliko ostrih linij, ki se vijejo vse do zadka. Velik stekleni del se zajeda v sam zadek, vse do velikih žarometov, ki so glavna atrakcija karavana. Kot se za modne Francoze spodobi so celoten paket zapakirali v zapeljivo barvno kombinacijo.

Foto: Peugeot

Foto: Peugeot

V notranjosti že poznani i-cockpit

V potniški kabini je armaturna plošča s prepoznavnim konceptom i-cockpit enaka kot pri modelih 3008 in 5008. Ne manjka niti majhen na obeh koncih prirezan volanski obroč, 12,3-palčen voznikov digitalni zaslon in 10-palčen na dotik občutljiv zaslon za multimedijo. Poleg vizualnih dodatkov je 508 SW opremljen še s širokim naborom varnostnih pomagal. Prvič je na voljo kamera s funkcijo nočnega vida, seznam pa dopolnijo standardni dodatki, ki so nujno potrebni za avtomobil iz 21. stoletja.

Motorna paleta enaka kot pri limuzini

Vozniško bo avto prinašal tudi elektronsko prilagodljivo podvozje in možnost izbire novega osemstopenjskega samodejnega menjalnika. Avtomobil bodo poganjali dva bencinska (puretech 180 in 225) in trije dizelski motorji (BlueHDi 130, 160 in 180). Bencinska motorja sta 1,6-litrska, dizelski pa 1,5- oziroma dvolitrski.

Peugeot 508 SW bo premierno predstavljen na pariškem avto salonu, na ceste pa bo zapeljal januarja prihodnje leto.

Foto: Peugeot