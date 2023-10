Za dostave po Avstriji povsem nov tip tovornjaka #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ikea je v Avstriji, ki sodi med evropske države z nadpovprečno razvito polnilno infrastrukturo in posledično tudi visokim deležem alternativnih pogonov med novimi avtomobili, že več let uporablja električne dostavnike in tovornjake. Ti opravijo svojo nalogo med dostavami v večjih mestih, za dostave na bolj oddaljene lokacije na podeželju pa bodo zdaj uporabili tudi dostavnike s pogonom na vodikove gorivne celice.

Dostavnik s pomočjo vodika do 400 kilometrov daleč

Avstrija že ima več vodikovih polnilnic, ki bodo omogočala vožnjo s takim dostavnikom. Ikea se je povezala z nemškim podjetjem Quantrom, ki je razvil pet dostavnikov quantrom QLI - ti so sploh prvi dostavniki s skupno maso do 7,5 tone, ki imajo vodikov pogon. Njihov domet znaša 400 kilometrov, kar je približno dvakrat toliko kot zmorejo električni dostavni kombiji.

Quantron jih je razvil v letu in pol. Za vodikove gorivne celice je poskrbel kanadski Ballard Power Systems, za vodik iz obnovljivih virov pa Wien Energie.

Področje vodika prinaša visoke stroške, Ikea pa je za svoje aktivnosti s tem pogonom iz pristojnega avstrijskega ministrstva prejela spodbude v višini 4,8 milijona evrov.