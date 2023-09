Ste kupili pralni stroj ali pohištvo? Ljubljana ima nov način prevoza.

Ljubljanski BTC City je odprl še eno lokacijo za souporabo električnih vozil Avant2Go, ki pa se vendarle bistveno razlikuje od ostalih do zdaj znanih rešitev tega najbolj razširjenega slovenskega sistema souporabe vozil. Avant2Go je do zdaj v najeme ponujal avtomobile, novost pa so zdaj še električni dostavniki. Kdor doma nima večjega vozila, prav tako pa ne pozna niti soseda ali prijatelja s kombijem, bo tako lažje poskrbel za prevoz večjih predmetov.

Najbolj očitno pomoč lahko dostavniki nudijo pri prevozu pohištva. Pri tem kajpak ni zanemarljivo opozorilo, da so dostavniki srednje velikosti in da čisto vsak kos pohištva vanje tudi ne sodi.

Če si je bilo treba do zdaj sposoditi kombi pri znancih (ugodno, hitro in poceni), ali pa pri klasičnih ponudnikih oddaje dizelskih kombijev (precej dražje kot prijateljev kombi), bo najem dostavnika prek telefonske aplikacije nedvomno enostavnejša rešitev.

Foto: Avant2Go

Od osem do največ 59 evrov

Nekaj primerov najema takega dostavnika - 40 kilometrov, na primer iz Ljubljane do enega izmed predmest (na primer Vrhnika) - bi v treh urah podnevi stalo 34 evrov. Če bi nakupovali po 19. uri, bi vozilo najeli že po “nočni” tarifi in znesek za triurno vožnjo bi bil 19,6 evra. Če bi v Ljubljani nakupoval nekdo iz slovenske obale, bi nato že plačal najvišjo ceno najema vozila za cel dan - to v primeru dostavnika znaša 59 evrov. Pri tako dolgi vožnji bo morda že treba dodati še kak evro za krajše polnjenje na poti.

Po besedah Gašperja Žvana, direktorja podjetja Avant Car, ima sistem Avant2Go danes že več kot 40 tisoč uporabnikov, tem pa je na 180 lokacijah po Sloveniji na voljo 500 vozil.

Foto: Gregor Pavšič



Lani poleti smo okrog Ljubljane testirali podoben Oplov električni dostavnik in ga tudi dobro naložili. Doseg je takrat prav tako znašal od dobrih 200 do 250 kilometrov večinoma avtocestne in v manjši meri tudi mestne vožnje. Čeprav se zdi doseg majhen, se kilometri na relativno kratkih primestnih razdaljah vendarle nabirajo počasi. Peugeotov e-expert je nastal na platformi modularni platformi EMP2. Poganja ga stokilovatni elektromotor, ki nudi 260 njutonmetrov navora. Baterija ima uporabno kapaciteto 68 kilovatnih ur, kar zadošča za doseg okrog 250 kilometrov. Uradni doseg po WLTP je do 330 kilometrov.Lani poleti smo okrog Ljubljane testirali podoben Oplov električni dostavnik in ga tudi dobro naložili. Doseg je takrat prav tako znašal od dobrih 200 do 250 kilometrov večinoma avtocestne in v manjši meri tudi mestne vožnje. Čeprav se zdi doseg majhen, se kilometri na relativno kratkih primestnih razdaljah vendarle nabirajo počasi.

Ker so dostavniki za razliko od avtomobilov neposredno namenjeni za prevoz tovora in ne le za osebno (mikro)mobilnost. Minimalna cena najema znaša osem evrov. Pri avtomobilih, konkretno smartu fortwo, je ta znesek 4,5 evra.

Za omenjenih osem evrov, kolikor je treba ob najemu torej plačati v vsakem primeru, dobimo deset kilometrov vožnje v 40 minutah. Znesek 17 evrov prinaša 90 minut vožnje in 20 kilometrov v dnevni tarifi, po 19. uri bi omenjeni znesek zadoščal za 30 kilometrov in približno tri ure najema.