Za "deset evrov": FIA bo tudi v Sloveniji iskala skritega talenta

Mednarodna avtomobilska zveza FIA bo konec aprila tudi v Sloveniji začela iskanje skritih talentov in prihodnjih prvakov. Prek slovenske nacionalne zveze AŠ2005 začenjajo shemo Rally Star, ki voznikom in voznicam, starim od 17 do 26 let, za majhen vložek (okvirnih simboličnih deset evrov) v nekaj letih omogoča preboj do svetovnega prvenstva v reliju. Sodelovale bodo avtomobilske zveze z vseh celin.

Oliver Solberg je najstnik v vrhu svetovnega relija, ki pa mu je veliko podpore pri preboju dal oče Petter. Velika večina najstnikov nima tovrstne pomoči in zato so sistemski izbori iskanja talentov z ustrezno finančno podporo tako pomembni. Foto: Red Bull Avtomobilski šport je bil vselej drag in rezerviran za izbrance. Pravi šampioni so resda lahko postali le izjemno talentirani vozniki, a začetek je bil vselej pogojen z ne tako majhnim finančnim vložkom. "Morda se nekje v Afriki skriva fant, ki bi znal avtomobil voziti še mnogo bolje od mene, a te priložnosti za dokazovanje ne bo nikoli dobil," mi je pred leti dejal Sebastien Loeb, devetkratni zaporedni svetovni prvak v reliju.

Loeb ni imel bogatih staršev, vseeno pa je s pomočjo prijateljev prišel do prvega dirkalnega avtomobila in se nato vključil še v program iskanja talentov Rally Jeunes francoske avtomobilske zveze FFSA. Enaka je bila tudi pot njegovega naslednika Sebastiena Ogierja, ki se letos bori za osmi naslov svetovnega prvaka. Vložil je 20 evrov za prijavo na izbor talentov, tam se je dokazal in se v naslednjih letih zapisal med legende.

"To je bilo mojih najbolje vloženih 20 evrov," je pozneje večkrat poudaril. Vsak voznik, ki se uspe dokazati v množici enakovrednih voznikov z enakimi avtomobili, je vselej 'material' za prihodnjega prvaka. Tudi predlanski svetovni prvak Ott Tanak se je na svetovno raven prvič 'pripeljal' preko takratnega Pirellijevega iskanja talentov.

Sebastien Ogier in Julien Ingrassia sta sedemkratna svetovna prvaka v reliju, sicer pa produkt francoskega iskanja talentov FFSA Rally Jeunes. Foto: Red Bull

Prek digitalne simulacije in avtoslaloma jih bodo iskali tudi v Sloveniji

Mednarodna avtomobilska zveza FIA je zdaj prvič naredila celovit program iskanja novih prvakov. To je shema Rally Star, v katero so vključene številne nacionalne panožne zveze za avtošport − med njimi tudi slovenska AŠ2005. V kratkem bodo začeli zbirati prijave na prvo nivojsko raven izbora, ki jo bodo letos spomladi organizirali v dveh oblikah.

Ena je prek digitalne simulacije relija (WRC 9), druga pa za volanom serijskega avtomobila na avtoslalomu. Enak okvir za izbor velja za vse države in ga določa FIA. Nekaj najboljših bodo nato iz Slovenije poslali na celinski finale. Teh bo skupaj šest (Evropa, Bližnji vzhod in severna Afrika, Afrika, Azija-Pacifik, Severna Amerika, Južna Amerika), na vsakem pa se bo zbralo do 150 voznikov in voznic − na pet izbranih predstavnikov pa morajo zveze določiti tudi vsaj eno žensko predstavnico.

Cena udeležbe na digitalnih izborih bo deset evrov. Ta poleg sodelovanja na izboru prinaša tudi licenco za ostale digitalne dirke pod okriljem AŠ2005. Udeležba na izborih v avtoslalomu bo stala največ 15 evrov.

Predizbori bodo potekali tako prek digitalne simulacije relija WRC 9, kot tudi prek vožnje serijskega avtomobila na progi za avtoslalom. Foto: WRC

Iskati šampiona med 100 tisoč prijavami …

"Ideja je omogočiti popolnim začetnikom prve korake v avtomobilskem športu in to brez omembe vrednega denarnega vložka. Osnovni pogoj kandidata je starost od 17 do 26 let. Celoten program je finančno pokrit s strani FIA in različnih pokroviteljev. Število voznikov in voznic bo zagotovo veliko, saj sodelujejo zveze s skoraj celega sveta. Toda nikoli se ne ve, majhnost države, kot je Slovenija, na vprašanje, ali se morda pri nas skriva prihodnji prvak na svetovnem prvenstvu, ne vpliva. Treba je poskusiti,” pravi koordinator projekta v Sloveniji Miran Kacin, sicer nekdanji dolgoletni sovoznik v reliju, inštruktor vožnje in podpredsednik zveze AŠ2005.

FIA v prvi fazi pričakuje 100 tisoč kandidatov, v drugi fazi − kontinentalni finale − jih bo v izboru še okrog 900. Lokacija finala za Evropo sicer še ni znana, prav tako za zdaj tudi še ne število Slovencev in Slovenk, ki bodo tja lahko odpotovali.

Zmagovalci celinskih izborov bodo vozili relije z dirkalniki razreda Rally3. Foto: M-Sport

S kontinentalnih finalov se bo v tretjo fazo izbora prebilo še sedem posameznikov (od tega vsaj ena ženska), ki jih čaka celovit proces treninga, izobraževanja in nastopov na vsaj šestih relijih z avtomobili razreda Rally3 (štirikolesni pogon, moč motorja prek 200 "konjev" …). Ob koncu takratne sezone bodo izbrali še tri voznike (in eno voznico) in jih poslali na svetovno mladinsko prvenstvo FIA. Cilj je zmaga v mladinskem svetovnem prvenstvu, ki za nagrado prinaša tudi celotno sezono v svetovnem prvenstvu WRC 2 (oziroma WRC 2) s štirikolesno gnanim dirkalnikom Rally2 (nekdanji R5). V tem trenutku bi moral biti izbrani voznik (ali voznica) tudi že blizu podpisa pogodbe s tovarniškimi moštvi.

Celotna shema traja štiri leta, lani jo je nekoliko zamaknila epidemija covid-19. Slovenski izbori bodo potekali konec aprila in v maju, evropski finale pa sledi junija.