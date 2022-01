Priložnost je sanjska: med kandidati tudi Slovenec

Aktualni svetovni prvak v reliju Sebastien Ogier (Toyota) je nekoč v svojo kariero vložil 20 evrov. Prijavil se je na izbore francoske zveze FFSA, tam zmagal in začel svojo sanjsko kariero. Foto: Guliverimage Pretekli konec tedna sta na reliju Monte Carlo blestela Sebastien Loeb in Sebastien Ogier. V manj kot dvajsetih letih sta osvojila sedemnajst naslovov svetovnega prvaka in 134 posamičnih zmag. Nihče od njiju ne izhaja iz bogate družine, temveč sta svoj talent poskušala pokazati prek javnih izborov iskanja talentov francoske avtomobilske zveze FFSA. Ogier je vložil 20 evrov za udeležbo in bolje naloženega denarja s svoje strani ne pomni. Zmaga na izboru mu je odprla pot v profesionalno kariero voznika relija na svetovnem prvenstvu.

Podobni izbori iz široke množice mladih in še nedokazanih voznikov in voznic pokažejo na tiste s širokim in kompleksnim znanjem, ki poleg jasnega talenta za vožnjo premorejo tudi psihološko trdnost, usmerjenost proti končnemu cilju in odločenost uspeti.

Estering je dolg 952 metrov, 60 odstotkov kroga je asfaltnega. Rekord kroga drži Johan Kristofferson iz dirke v relikrosu leta 2018. Foto: Estering

Letos FIA pripravlja podoben izbor na svetovni ravni. Prek kontinentalnih finalov bodo dobili šest zmagovalcev, ki bodo postali del njihove ekipe v sezoni 2023. Peterici se bo pridružila še najboljša ženska predstavnica. Čakal jih bo program petih relijev za volanom ford fieste rally3. Najboljši štirje si bodo za sezono 2024 prislužili mesto v mladinskem svetovnem prvenstvu.

Trije nato v mladinskem prvenstvu nadaljujejo tudi v sezoni 2025. Če bo kdo med njimi postal svetovni prvak – podobno kot nekoč tudi Loeb, Ogier in Craig Breen (trije prvouvrščeni z monaškega relija) – ga nato v sezoni 2026 čaka sezona svetovnega prvenstva z dirkalnikom razreda Rally2.

Nato ga do mesta tovarniškega profesionalnega voznika čaka le še en korak. Celoten program pokriva FIA s svojimi partnerji. Kandidati morajo iz svojega žepa plačati le začetno prijavnino in pot na kontinentalni finale. Trije najboljši bodo torej dobili za tri leta finančno pokrit tekmovalni program.

Na izborih bodo vozili male cross karte, ki jih pripravlja podjetje Life Live iz Belgije. S pomočjo brata Thierryja, tovarniškega voznika Hyundaija, ga je pred šestimi leti ustanovil Yannick Neuville. Foto: FIA Rally Star

Na Estering iz Slovenije potuje mladi Martin Čendak

Na stezo za relikros Estering pri Hamburgu ta konec tedna potuje mladi Izolčan Martin Čendak. Pred šestimi leti je bil prvič mehanik pri različnih moštvih v Sloveniji in nato tudi v Italiji, lani je prvič sedel za volan dirkalnika.

Ker zaradi covid-19 v Sloveniji niso mogli izpeljati javnih izborov, je na podlagi splošnih kriterijev tega izbora (v prednosti so še nedokazani tekmovalci brez višjih rezultatov v skupnih razvrstitvah relijev) in lanskih dosežkov za povabilo (wild card) nacionalna zveza za avtošport AŠ2005 predlagala Martina Čendaka. FIA je predlog sprejela in 21-letnega Izolčana nekoliko nepričakovano konec tedna čaka velika priložnost.

Čendak ima že nekaj dirkaških izkušenj, mnogi finalisti so tudi začetniki. Mesto v finalu so si priborili prek nastopov v avtomobilskem slalomu ali pa kar od doma prek računalniške simulacije avtomobilskega dirkanja.

Skupno na Estering potuje 89 kandidatov, med katerimi je 14 žensk. Finalisti prihajajo iz 22 različnih držav. Le eden med njimi bo prek izločilnih voženj do nedelje postal evropski zmagovalec in del ekipe FIA Rally Stars.



Med udeležence jih je dvajset prišlo prek preizkusa v računalniški simulacij (vseh prijav je bilo 4.147), 27 prek digitalnega organiziranega preizkusa na nacionalni ravni, 26 prek tekmovanj v slalomu in 18 tistih, ki so podobno kot Čendak dobili povabilo (wild card).

Martin Čendak je lani v slovenskem državnem prvenstvu vozil prvič in sicer z nekdanjim pokalnim opel adamom. Izkazal se je z dobrimi in konstantnimi časi ter se dokazal kot eden najbolj talentiranih voznikov v Sloveniji. Čendak je tudi izpolnjeval kriterije za udeležbo na FIA Rally Star. Foto: Uroš Modlic

Del žirije bo tudi Malcolm Wilson, ustanovitelj M-Sporta. Foto: M-Sport

"Ta konec tedna sem na Verdu preizkusil podoben mali buggy. Vožnja je posebna in zahteva tudi dobro fizično pripravo. Vesel sem te priložnosti in v Nemčijo odhajam neobremenjeno. To bo zagotovo odlična izkušnja. Prvič sodelujem na takem izboru, kjer bo prisotnih veliko mojih vrstnikov, obenem pa bodo v žiriji velika imena iz mednarodnega avtomobilskega športa. Dal bom vse od sebe, enako kot zagotovo tudi drugi," pred odhodom v Nemčijo pravi 21-letni Čendak.

Na nemški stezi za relikros bodo vozili male buggyje, ki jih poganjajo 600-kubični motorji z močjo 130 "konjev". To je veliko moči za zadnji kolesi, saj znaša masa vozila le 300 kilogramov. Buggyji prihajajo iz zasebnega moštva Thierryja Neuvilla, sicer dolgoletnega tovarniškega voznika v svetovnem prvenstvu v reliju.

V žiriji veliko slovitih imen iz sveta avtomobilskega športa

Na izborih ne bodo ocenjevali le hitrosti, temveč tudi celovit pristop kandidatov, psihofizično pripravljenost, sposobnost komuniciranja in podobno. V žiriji bodo Robert Reid, nekoč kot sovoznik svetovni prvak v reliju in danes podpredsednik FIA, Hyundaijev dirkač Thierry Neuville, ustanovitelj M-Sporta Malcolm Wilson, Pirellijev predstavnik Terenzo Testoni ter Pernila Solberg kot nekdanja voznica in žena Pettra Solberga.

Kandidati sicer prihajajo iz Češke, Estonije, Finske, Francije, Nemčije, Gruzije, Grčije, Madžarske, Litve, Luksemburga, Poljske, Portugalske, Španije, Švedske, Romunije in Slovenije.