Včeraj v Nemčiji: tako iščejo novega zvezdnika, kako gre Slovencu?

FIA išče novega svetovnega zvezdnika v avtomobilskem reliju in to tudi pod nadzorom žirije, ki je zadnja dva dneva ocenjevala 89 evropskih kandidatov na severu Nemčije. Lahko zmaga tudi Slovenec, v letošnjem primeru 21-letni Martin Čendak iz Izole? “Da, zakaj pa ne,” odgovarja podpredsednik FIA Robert Reid, tudi sam nekoč že svetovni prvak v reliju.

FIA je z evropskim finalom na severu Nemčije začela svoj večletni program iskanja novega zvezdnika svetovnega relija. Danes popoldne bo znan zmagovalec evropskega izbora, ki bo že prihodnje leto začel voziti reli s ford fiesto rally3 na nacionalni ravni. Za najuspešnejše so pozneje v načrtu udeležbe v mladinskem svetovnem prvenstvu in v primeru mladinskega svetovnega prvaka tudi sezona v svetovnem prvenstvu WRC2. To pa je nato že profesionalna raven dirkanja.

Slovenske barve na izboru v Nemčiji zastopa Martin Čendak iz Kopra. Foto: FIA Rally Star Izbori so se na Esteringu pri Hamburgu začeli v petek. Danes se bo zaključil drugi krog izbora, v katerega se je včeraj uspešno prebil tudi slovenski predstavnik Martin Čendak. Ta je med desetimi vozniki v svoji skupini osvojil tretje mesto. V drugem krogu bi moral voziti že včeraj, a ker organizatorji programa niso mogli izpeljati pred mrakom, bosta zadnji dve skupini drugega kroga vozili šele danes dopoldne. V skupini bo osem kandidatov in če bo Čendak vsaj drugi, ga čaka pot v končni popoldanski finale.

Takega izbora ne bo vsako leto

“Iščemo nekoga z razvojnim potencialom in ne zgolj hitrega voznika,” so včerajnje besede nekdanjega svetovnega prvaka med sovozniki Roberta Reida, ki je kot podpredsednik FIA danes tudi predsednik žirije izbora FIA Rally Star.

Ta predstavlja večletno naložbo, ki jo bo FIA s svojimi partnerji krila tudi iz posebnih fondov za inovacije. Izbor poteka letos in nato bodo celoten cikel, ki bi trajal tri do štiri leta, radi najprej izpeljali do konca. Šele nato bo spet čas za nov podoben izbor na svetovni ravni.

Kandidati vozijo male buggyje oziroma tako imenovane crosscarje, ki imajo pogon na zadnji kolesi. Proga je speljana po stezi za relikros Estering, ki gosti tudi dirke svetovnega prvenstva. Foto: Gregor Pavšič

Kandidati na evropskem finalu prihajajo iz 22 evropskih držav. FIA želi v prihodnje ta nabor držav še razširiti. Foto: Gregor Pavšič

Predsednik žirije je Robert Reid. Pred dvajsetimi leti je bil kot sovoznik Richarda Burnsa svetovni prvak v reliju. Foto: FIA Rally Star

“Res je, tu imamo 89 voznikov. V nedeljo zvečer bosta dva med njimi zelo vesela, 87 pa bo bolj razočaranih. Pri teh upam, da jih bo ta izbor motiviral. Izkoristiti morajo vse kar so se naučili, a želim si tudi, da začnejo tekmovati. Cilj izbora je resda končni zmagovalec, a enako tudi motivacija. Tu imajo vsi enake začetne možnosti. Iz dogodka kot je ta izbor mora vsak potegniti kar največ,” je za Siol.net na stezi Estering pri Hamburgu povedal Reid, ki kajpak ni smel namigniti, ali ima med kandidati že pred nedeljskim finalom kakšnega favorita.

Če se uvrsti v končni finale, ne bi smela biti izključen niti slovenska zmaga. V finalu sicer ne bodo več odločali le doseženi časi na stezi, temveč celovita ocena žirije.

Foto: Gregor Pavšič

Reid se je spomnil tudi svojega nekdanjega voznika Burnsa. Z njim sta bila pred 20 leti svetovna prvaka, nato je Richard kmalu zbolel za rakom in leta 2005 umrl.

“Richard je želel vse analizirati. To so sicer počeli tudi drugi in takrat, ko rezultat ni bil dober in so analizirali nekaj v negativnem smislu. Richard je enako delal tudi po zmagah. Edina razlika je bila, da so takrat člani moštva dobili zraven še pivo. Trdno je verjel, da vsaka situacija prinaša enako možnost za napredek.”

Iščejo kandidata, ki še ni dokončan produkt

In še to o današnjem finalu, ki bo določil enega izmed članov moštva FIA Rally Star in eno izmed finalistk za razpoložljivo žensko mesto. Kaj bo torej odločalo pri končni odločitvi?

“V ospredje bi raje dali potencial kandidata kot samo hitrost. Res pa je, da je potencial veliko težje izmeriti kot hitrost. Imamo veliko podatkov, rezultatov, tudi informacij z naših sodelavcev. Želimo nekoga, za katerega vemo, da še ni dokončan produkt in da bo čez tri leta lahko vozil svetovno prvenstvo WRC2 in trkal na vrata tovarniških ekip,” poudarja Reid.

Utrinki iz Esteringa:

