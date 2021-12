Z avtomobilom se bo sredi zime odpeljal vse do Kitajske

Še manj kot petdeset dni nas loči do začetka zimskih olimpijskih iger v Pekingu, zato so se pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) odločili, da z avtomobilskim vlogerjem Cirilom Komotarjem izpeljejo velikanski podvig. Kos Triglavskega ledenika, ki ga namerava Olimpijski komite Slovenije (OKS) razstaviti v Pekingu kot opozorilo o vplivu podnebnih sprememb, bodo s hibridnim Toyotinim športnim terencem RAV4 odpeljali (skoraj) v Peking.

V naslednjih 36 dneh bo Ciril Komotar del ledenika, ki je bil odvzet v sklopu rednih vzorčenj, v zmrznjeni obliki prepeljal prek velikega dela Evrope in nato Rusije vse do meje s Kitajsko (zemljevid spodaj). Namen je, da se Toli − kot so ga ljubkovalno poimenovali −, z jasnim sporočilom o hitrem izginjanju svetovnih ledenikov in širšem vplivu podnebnih sprememb na človeštvo razstavi v središču zimskih olimpijskih iger, so zapisali na STA.

Foto: Pivovarna Laško Union

Komotarja in njegovo ekipo bo pot vodila prek Srednje Evrope, Skandinavije in Rusije vse do Kitajske. S Tolijem, kot so ljubkovalno poimenovali košček Triglavskega ledenika, bosta obiskala kar deset prizorišč olimpijskih iger in se seznanjala z inovativnimi praksami na področju trajnosti, pot pa ju bo vodila skozi devet držav.

"Ozračje se trenutno segreva s tako hitrostjo, da je vpliv enak premiku ledenika za 100 višinskih metrov nižje na vsakih 15 let," je pred odhodom povedal Komotar. Triglavski ledenik se je z velikosti okoli 40 hektarov v 19. stoletju in nekaj več kot 14 hektarov pred 75 leti v zadnjih letih skrčil na le kakšen hektar oziroma na velikost od enega do dveh nogometnih igrišč.

Na pot s povsem običajnim RAV4

Komotar se na pot odpravlja s svojim osebnim avtomobilom. Gre za toyoto RAV4 s hibridnim motorjem in štirikolesnim pogonom. "Gre za povsem običajen in povsem serijski avto. Nanj smo nataknili nove zimske pnevmatike, naredili reden servis in to je vse. Gre za avtomobil, ki je enak preostalim na cesti," je odgovoril na naše vprašanje.

Tudi vpliv same poti ledenika, v sklopu katere bodo danes obiskali Laško in Maribor, jutri pa bodo že v Monaku, kjer bo ekipo sprejel princ Albert, predsednik komisije Mednarodnega olimpijskega komiteja za trajnostne rešitve, bo izničen s sajenjem dreves in drugimi ukrepi za odpravo ogljičnega odtisa.

Foto: Bojan Puhek

Foto: Bojan Puhek