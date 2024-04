Nekoliko presenetljivo je največ pozornosti na avtomobiski razstavi v Pekingu požel Xiaomijev prvi avtomobil SU7. Obiskovalci so v vrsti čakali tudi dve uri, da so si razstavljenega lahko ogledali od blizu.

Xiaomijev razstavni prostor v Pekingu ni bil največji, a je privabil največjo množico obiskovalcev. Tam so razstavili xiaomija SU7, prvi avtomobil kitajskega tehnološkega podjetja. Zanj so že pred razstavo prejeli 75 tisoč prednaročil, za katere predplačila ne vračajo, izvršnega direktorja Xiaomija Lei Juna pa so na razstavišču sprejeli in spremljali kot zvezdnika. Vsaj za letos je SU7 razprodan.

Obiskovalci so potrpežljivo čakali v vrsti za ogled razstavljenega SU7. Nekateri so po poročanju kitajskih medijev v vrsti stali tudi po dve uri in mnogi med njimi so prihodnji kupci avtomobila.

Izhodiščna cena za Kitajce pod 30 tisočaki

SU7 je električen avtomobil, ki oblikovno spominja na kar nekaj obstoječih vozil, še posebej na porscheja taycana. Na Kitajskem stane SU7 od 215.900 juanov (28.200 evrov) naprej. Na voljo je z baterijo kapacitete 73 kWh (tip LFP, dobavitelj BYD) ali 101 kWh (tip NMC, dobavitelj CATL), moč motorja pa znaša od 220 do 495 kilovatov.

Za mnoge kitajske kupce je pomembna povezljivost SU7 v Xiaomijev ekosistem ostalih elektronskih naprav (telefoni, tablice, gospodinjski aparati …).

Več kot 75 tisoč prednaročil za SU7. Foto: Reuters

Foto: Xiaomi