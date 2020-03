Volkswagen zaposlenim daje pet tisoč evrov nagrade

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prodajne napovedi za leto 2020 niso bile najboljše, zdaj pa je v igro vstopil še koronavirus in prodajne obete za letos drastično znižal. Kljub temu so zaposleni pri Volkswagnu na podlagi prodajnih rezultatov iz prejšnjega leta dobili nagrado v višini pet tisoč evrov.

Volkswagen bo kljub težkim obetom za leto 2020 svojim zaposlenim na podlagi prodajnih rezultatov iz leta 2019 pri majski plači izplačal nagrado v višini pet tisoč evrov. Foto: Volkswagen

Pod črto je Volkswagen lani prodal za 2,6 odstotka več vozil kot leto prej. Čeprav prirastek ni na takšni ravni, kot so to napovedovali na začetku leta 2019, so s poslovnimi rezultati zadovoljni. Posledično bodo za dobro delo nagradili tudi zaposlene.

Turbolentno leto: pet tisoč evrov nagrade bo prišlo prav

Herbert Diess, izvršni predsednik Volkswagna, je potrdil, da bo vsak zaposleni pri Volkswagnu dobil 4.950 evrov nagrade. ''Zaposleni pri Volkswagnu so v letu 2019 pokazali močan ekipni duh. Njihov doprinos je ključen pri poslovnem uspehu Volkswagna,'' je povedal Diess.

Nekateri zaposleni so del nagrade dobili že z novembrsko plačo. Preostanek nagrade in drugi zaposleni pa bodo nagrado dobili z majsko plačo, je dejal Bernd Osterloh, predsednik sindikata zaposlenih.