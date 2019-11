VW passat prihodnosti? Njegove dimenzije so osupljive. #foto

Medtem ko se Volkswagen pripravlja na začetek prodaje prvega avtomobila lastne električne družine ID, so v Los Angelesu razkrili nov koncept z električne platforme MEB. Je to zasnova passata prihodnosti?

Dve ali tri vrste sedežev, doseg do 590 kilometrov

Predstavljeni koncept ima sicer le štiri sedeže, serijski avtomobil pa bi jih moral imeti vsaj pet. V avtomobilu je namreč dovolj prostora za tri vrste sedežev.

Koncept ima tudi le en elektromotor za pogon zadnjih koles, a bo na voljo tudi različica z dvema elektromotorjema in štirikolesnim pogonom. Ta bo imela sistemsko moč 250 kilovatov in pospešek do 100 kilometrov na uro v 5,4 sekunde. Baterija s kapaciteto 82 kilovatnih ur (bruto kapaciteta) bo doseg po standardu WLTP znašal do 590 kilometrov.

Video - preverili smo dobre in slabše strani prvega serijskega avtomobila družine ID

Koncept je dolg 4,9 metra, širok 1,8 metra, medosna razdalja pa znaša kar 2,9 metra. Koncept je tako nekoliko daljši od passata, enako velja za medosno razdaljo.

Avtomobil je dolg skoraj pet metrov in ima skoraj tri metre medosne razdalje. Foto: Volkswagen

Ključni podatki avtomobila bodo lebdeli pred očmi voznika

Avtomobil bo vnovčil prednosti modularne platforme MEB in tudi dejstvo, da v sprednjem delu avtomobila ni več velikega motorja na notranje izgorevanje. Prostor za potnike je večji, zasnovan pa je sila minimalistično. Tako kot Ford z mustangom mach-E tudi Volkswagen posnema pristop Tesle iz modela 3. Tako skrajni sicer niso, saj so zasnovo s samostojno stoječim 15,6-palčnim zaslonom na sredinski konzoli vendarle nadgradili z manjšim zaslonom pred voznikom.

Klasične merilnike nadomešča virtualna realnost oziroma projekcija podatkov proti vetrobranskemu steklu, ki daje vtis lebdečih številk in drugih oznak.

Volkswagen bo koncept ID. space vizzion v serijski obliki predstavil proti koncu leta 2021. Prodajali ga bodo v Evropi, Severni Ameriki in tudi na Kitajskem.

Prostorna notranjost koncepta:

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen