VW in Turčija: Tovarne ne bodo gradili ob bojnem polju

''Dokler ljudje umirajo, ne bomo postavili temeljnega kamna zraven bojnega polja,'' je Herbert Diess komentiral dogajanje v Turčiji in se s tem navezal na vojaške operacije v Siriji. Predsednik upravnega odbora skupine Volkswagen je hkrati dodal, da je stališče Volkswagna enako stališču nemške vlade o dogajanju v regiji.

V novi tovarni so pri Volkswagnu nameravali od leta 2022 proizvajati novo generacijo passata in škode superb. Na letni ravni bi tam izdelali do 300 tisoč vozil.

V novi tovarni nameravajo proizvajati novo generacijo superba in passata. Foto: Gašper Pirman Na priložnost še vedno čakajo predvsem balkanske države

Še preden je Volkswagen izbral Turčijo za gradnjo nove tovarne, so bile v igri tudi številne druge države. Med najbolj zagretimi so bili Srbi, Bolgari, Romuni in Grki, ki zdaj čakajo na uraden preklic napovedi. S še večjimi državnimi subvencijami bodo znova poskušali prepričati Volkswagen.

Proti gradnji tovarne v Turčiji so tudi v sindikatu delavcev, ki bodo na vsak način ovirali 1,3 milijarde vreden projekt. Vsekakor pa ne bodo dovolili gradnje, dokler je Turčija vojaško aktivna v Siriji.

''S svojim velikim trgom in dobro industrijsko bazo je Turčija zelo primerna lokacija za našo tovarno. Toda prepričani smo, da so mednarodno pravo in človekove pravice edina odgovornost vlad, tržno gospodarstvo tako izgubi svojo etično osnovo. Namen gradnje avtomobilske tovarne ni zavarovanje obstoja vlade, vendar zavaruje obstoj tisočih ljudi. Varno delovno mesto pod pravičnimi pogoji. Dohodek, ki omogoči, da dobijo otroci dobro izobrazbo in imajo svetlejšo prihodnost. Ti ljudje upravičeno pričakujejo, da njihovi upi ne postanejo igrišče politične akcije," je dodal Diess.