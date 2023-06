VW golf: očitno bo kmalu ostal brez ročnega menjalnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Novi standardi Euro 7 bi lahko občutno vplivali na ponudbo novih avtomobilov. Zaradi razvojnih stroškov in predvidoma višjih cen se bodo avtomobili podražili in predvsem nekateri manjši modeli bi se lahko s trga celo poslovili. Če bodo standarde Euro7 potrdili po trenutnem predlogu, bo to vplivalo tudi na prenovljenega volkswagen golfa.

Ta bi prihodnje leto s prenovo lahko v celoti izgubil možnost ročnega menjalnika. To je za britanski Autocar potrdil Kai Grünitz, razvojni vodja pri Volkswagnu.

Tako bi brez ročnega menjalnika prvič ostal tudi golf GTI, ki bo čez tri leta praznoval svojo petdesetletnico.

Pri Volkswagnu so te dni napovedali tudi prevetritev svoje modelne ponudbe. V prihodnje bo modelov manj, enako tudi različic. V Wolfsburgu so tako tudi potrdili ukinitev modela arteon.