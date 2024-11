Vsestranski in prilagodljiv Fiat Doblò Combi: idealno vozilo za aktivne družine

Doblò Combi je vozilo za sodobne in dinamične družine. Oblikovan je z namenom, da zadosti vsem potrebam tako pri delu kot v prostem času, pri tem pa ne sklepa kompromisov glede prostora in uporabe.

Model Doblò je bil javnosti prvič predstavljen leta 2000 in je hitro postal priljubljen med družinami in podjetniki. Do danes je doživel več prenov; vsaka nova različica prinaša še večjo prostornost, naprednejšo tehnologijo ter izboljšave v smislu udobja, varnosti in učinkovitosti, kar Doblò ohranja med priljubljenimi modeli v svojem razredu.

Foto: Avto Triglav d.o.o.

Premišljeno oblikovana zunanjost je močno prepoznavna – od sodobno oblikovanega sprednjega dela do športnih odbijačev in aerodinamičnega pokrova motorja. Sprednje in zadnje luči sijajno dopolnjujejo slog vodoravnih linij vozila. Luči so nameščene višje, da so zaščitene pred manjšimi trki, velika ogledala pa zagotavljajo odlično vidljivost. Navdušujejo tudi velike zastekljene površine, praktična drsna vrata in opcijska 16- ali 17-palčna lita platišča.

Vsestranski in modularno zasnovan Doblò Combi je popolnoma prilagojen potrebam svojih uporabnikov. Združuje prostornost, udobje in prilagodljivost ter je kot nalašč za dinamične družine, ki aktivno preživljajo svoj prosti čas.

Z modularno zasnovano notranjostjo, praktičnim oblikovanjem in številnimi funkcionalnostmi je ob ustrezni predelavi pravi partner tudi za podjetnike.

Foto: Avto Triglav d.o.o.

Fiat Doblò Combi se ponaša s prostorno potniško kabino, ki omogoča udobno namestitev do sedmih potnikov. Za varnost najmlajših poskrbijo trije sedeži v drugi vrsti, vsi opremljeni z Isofix pritrdišči. To omogoča hitro in varno namestitev otroških sedežev, kar zagotavlja dodatno varnost in brezskrbno vožnjo za celotno družino.

Prtljažni prostor s prostornino 775 do 1.050 litrov ponuja dovolj prostora tudi za prevoz večjih kosov prtljage in športne opreme. Modularni sedežni sistem omogoča hitro in enostavno prilagoditev prostora, kar pomeni, da lahko Doblò Combi vedno prilagodite svojim potrebam, ne glede na to, ali gre za vsakodnevne opravke ali daljša potovanja.

Foto: Avto Triglav d.o.o.

Foto: Avto Triglav d.o.o. Vse pomembno na dosegu roke: svoj pametni telefon postavite v praktično držalo za pametni telefon, ga povežite s priloženim priključnim kablom USB, seznanite z vozilom in udobno upravljajte vse funkcije z ukaznimi tipkami na volanu.

Opcijski informacijsko-razvedrilni sistem navduši s svojim 10-palčnim barvnim zaslonom na dotik Uconnect™ in je združljiv s sistemoma Apple CarPlay in Android Auto™.

Napredna tehnologija in varnostni sistemi – do 16 aktivnih in pasivnih varnostnih funkcij

Fiat Doblò je opremljen z najnaprednejšimi varnostnimi sistemi in vrhunskimi tehnologijami za pomoč pri vožnji. Ponuja sistem za ohranjanje voznega pasu, sistem za samodejno zaviranje v sili, sistem za prepoznavanje utrujenosti voznika, sistem za prepoznavanje prometnih znakov, sistem za nadzor mrtvih kotov, samodejni vklop in izklop dolgih luči, pomoč pri speljevanju navkreber, električno parkirno zavoro, sistem za pomoč pri parkiranju, vzvratno kamero, vstop v vozilo in zagon motorja brez ključa, nadzor oprijema pri spuščanju po klancu ter nadzor stabilnosti prikolice. Ta dodatna funkcija ESP zazna gibanje prikolice in deluje na zavorni sistem vozila, da stabilizira tudi prikolico.

Funkcija Magic Mirror na 5-palčnem digitalnem vzvratnem ogledalu prikazuje slike, ki jih zajemata dve kameri, ena pod desnim zunanjim vzvratnim ogledalom in druga nad zadnjimi vrati, kar zagotavlja tri različne poglede za popolnoma varno izvajanje tudi zahtevnejših manevrov.

Poleg tega se Doblò ponaša z najboljšo vodljivostjo v razredu in se z vidika dinamičnosti, vodljivosti in udobja uvršča v sam vrh kategorije. Zadnje vzmetenje bi-link ponuja neodvisno strukturo s stabilizatorjem in zadnjimi blažilniki z dvojnim prilagajanjem ter zelo zmogljive vzmeti, ki blažijo sunke na različnih cestiščih. Za dobro počutje v vozilu pa poskrbijo tudi svetla kabina, odlična klimatska naprava ter vrhunska zvočna izolacija.

Učinkoviti in zmogljivi motorji

Motorna paleta vključuje različico z bencinskim motorjem 1.2 Purtech z 81 kilovati (110 konjske moči) in 205 nanometrov navora ter dve različici s turbodizelskima motorjema 1.5 BlueHDI s 75 kilovati (102 konjske moči) in 250 nanometrov navora ter 1.5 BlueHDI s 96 kilovatov (130 konjske moči) in 300 nanometrov navora, ki je na voljo tudi s samodejnim menjalnikom.

Za model Doblò je na voljo več kot sto izdelkov dodatne opreme Mopar®, ki so popolnoma usklajeni s tehničnimi in oblikovnimi lastnostmi vozila. V ponudbi so različni sistemi, zasnovani posebej za prevažanje smuči, kanujev in jadralnih desk, ter izdelki iz programa dodatne opreme, kot so lita platišča, kromirana ohišja ogledal ali nosilec registrske tablice. Notranja dodatna oprema obsega športne stopalke, obloge prtljažnika, mrežice za prtljago, prevleke za zadnje sedeže in ohišja za ključe.

Fiat Doblò Combi je na voljo že za 22.900 evrov, v ceno je že vključen popust s Fiat financiranjem v višini 1.500 evrov. Doblò je na slovenskem trgu opremljen tudi z Jamstvom Fiat 5 Plus. Fiat 5 Plus je zagotovilo o kakovosti vozil Fiat, saj priča o našem zaupanju, ki temelji na dolgoletnih pozitivnih izkušnjah, saj prinaša številne prednosti, ki poskrbijo, da na kilometre, prevožene z vozilom Fiat, ostanejo izključno prijetni spomini.

