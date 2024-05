Vse je enkrat prvič: porsche 911 ima hibridni pogon #foto

Porsche je prenovil svoj kultni model 911 in mu v obstoječi generaci prek modela 911 carerra GTS prvič namenil samopolnilni hibridni pogon. Gre za pogon na osnovi 3,6-litrskega šestvaljnika, ki zagotavlja skoraj 400 kilovatov (398 kW) sistemske moči, pospešek do sto kilometrov na uro v treh sekundah in končno hitrost 312 kilometrov na uro.

Pri Porscheju so hibridni pogon poimenovali T-Hybrid, pri čemer je črka T okrajšava za turbo. Sistem je opremljen z novim električnim turbopolnilnikom. Elektromotor so integrirali med kompresor in turbinskim kolesom, kar polnilniku omogoča hitro doseganje višjega števila vrtljajev motorja.

Elektromotor v turbopolnilniku deluje tudi kot generator, pri čemer lahko ustvari do 11 kilovatov električne moči. Energijo zanjo pridobiva iz izpušnih plinov. Namesto dveh turbopolnilnikov zadošča eden, kar omogoča električni turbopolnilnik brez obvodnega kanala.

Potrebno 400-voltno baterijo s kapaciteto 1,9 kilovatne ure so spravili pod sprednji pokrov, kjer nadomešča klasično 12-voltno baterijo iz nehibridnega 911. Razlika v masi med baterijama ni velika. V hibridu se 12-voltna baterija seli za oba sprednja sedeža.

Brez hibrida je motor trilitrski

Že brez električne podpore bokser motor razvije moč 357 kW (485 “konjev”) in 570 Nm navora. Skupna zmogljivost sistema znaša 398 kW (541 “konjev”) in 610 Nm. Moč se je v primerjavi s predhodnim modelom povečala za 45 kW (61 “konjev”).

Poleg hibridnega motorja bo 911 carrera na voljo tudi s trilitrskim biturbo šestvaljnikom, ki nudi 290 kilovatov (394 “konjev”) in 450 njutonmetrov navora.

V Sloveniji bo 911 carrera stal od 137 tisoč evrov naprej (izvedba coupe), za 911 carrero GTS pa bo treba odšteti vsaj 181 tisočakov.

3,6-litrski šestvaljnik in električni turbopolnilnik:

