Vse do pol milijona evrov? Razprodali bodo izjemno zbirko.

Takih lancerjev so izdelali 250, ta na dražbi ima zaporedno številko šest. Foto: Mitsubishi Mitsubishi iz Velike Britanije bo konec leta zaprl svoja vrata, zato odločitev o prodaji lastne zbirke vozil ni bila prav veliko presenečenje. Dražba se bo končala že ta teden in na njej bo nove lastnike dobilo veliko zanimivih avtomobilov. Tudi ponujene cene zanje so zelo visoke.

Trenutno potencialni kupci največ denarja ponujajo za mitsubishi lancer EVO 6 v različici Tommi Makinen. Izdelali so jih za počastitev Makinenovega naslova svetovnega prvaka v reliju, ki jih je Finec z Japonci med leti 1996 in 1999 osvojil kar štiri zapored. Takih avtomobilov so izdelali 250, prodajajo pa tistega z zaporedno številko 6.

Ves čas so si ga lastili pri Mitsubishiju, zamenjali pa so mu motor in turbo polnilnik. Trenutno za avtomobil ponujajo 78 tisoč funtov oziroma 89 tisoč evrov.

Na prodajo še več zanimivih starodobnikov

Prodajajo še več lancerjev evolution. Med njimi se nahaja tudi dirkalni lancer EVO9 skupine N, ki je dvakrat osvojil britansko prvenstvo v reliju. Cena zanj je dokaj nizkih 36 tisoč funtov (41 tisoč evrov). Zanimiv je eden od dvesto izdelanih lancerjev EVO9 MR FQ-360 HKS, ki je bil zadnja različica lancerja te evolucije.

Na dražbi bo še več zanimivih avtomobilov. Med temi je na primer mitsubishi shogun MK1, pa mitsubishi jeep J27 (izdelovali so ga pri Willysu v ZDA in ga izvažali na Japonsko), pa mitsubishi starion in mitsubishi 3000 GT. Na dražbi prodajajo tudi sploh prvega registriranega mitsubishija v Veliki Britaniji, ki je bil colt lancer prve evolucije iz leta 1974. Takrat so na mnogih izvoznih trgih uporabljali še ime Colt in ne Mitsubishi.

Dirkalni mitsubishi lancer, s katerim so dvakrat zmagali v britanskem reli prvenstvu. Foto: Mitsubishi

Redka in končna različica lancerja v deveti evoluciji. Foto: Mitsubishi

Terenec shogun iz leta 1987. Prevoženih ima 160 tisoč kilometrov. Foto: Mitsubishi

Mitsubishi starion iz leta 1988. Foto: Mitsubishi

Mitsubishi colt lancer 1.4 iz leta 1974, ko so ga tudi premierno predstavili na britanski avtomobilski razstavi. Foto: Mitsubishi