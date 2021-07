"Vsak kilometer Toura prevozimo z njimi"

Oglasno sporočilo

Že celih 18 let je ŠKODA tista, ki s svojimi 250 vozili ter desetinami mehanikov in voznikov skrbi za potrebe organizatorja Dirke po Franciji in številnih sodelujočih ekip, njena nevtralna servisna vozila (MAVIC) pa pomagajo tudi kolesarjem, ki jim v trenutku nezgode njihove ekipe ne morejo. ŠKODA je tudi sponzor zelene majice za najboljšega šprinterja, izdelala je uradno aplikacijo, s katero lahko spremljate Tour prek mobilnih naprav, njeni oblikovalci pa se podpisujejo pod pokal, ki ga na Elizejskih poljanah visoko v zrak dvigne vsakokratni zmagovalec. Bo to tudi letos Tadej Pogačar? Prepričani smo, da bo!

Lanskoletna dirka je bila prava poslastica za vse ljubitelje kolesarstva v Sloveniji. Tudi od tokratne smo pričakovali veliko, predvsem pa boj med favoritoma, Primožem Rogličem in Tadejem Pogačarjem za rumeno majico. Primož žal ni imel sreče, Tadej pa je na odlični poti do zmage tudi letos! Se še spomnite izjemnih trenutkov Toura 2020? Oglejte si video!

Na elektriko

Na kar 15 od 21 etap, med katerimi bo kolesarska karavana od Bresta do Pariza prevozila kar 3.417,5 kilometra, bo vlogo "rdečega avtomobila", v katerem se vozi direktor dirke Christian Prudhomme, odigral povsem električni ŠKODA ENYAQ iV, na šestih etapah pa ga bo zamenjal priključni hibrid ŠKODA SUPERB iV.

Direktorjev "rdeči avtomobil" − edino vozilo, ki štarta pred kolesarji − je mobilni komandni center Dirke po Franciji. Skozi njegovo posebej prirejeno panoramsko streho da Christian Prudhomme z rumeno zastavo znak za štart vsake etape, nato pa dirko vodi vse do cilja. Ves ta čas mora sporočati navodila in sprejemati informacije, komunicirati s štabi ekip, organizirati promet, biti v stiku z nadzorniki in drugimi vozili Toura, za kar ima med sprednja sedeža nameščeno posebno komunikacijsko konzolo, v vozilo pa je dodatno vgrajenih šest anten. No, med zadnjimi sedeži je v "rdečem avtomobilu" tudi hladilnik, v katerem sta vedno dve steklenici šampanjca, namenjeni VIP-gostom.

Foto: Pauline Ballet/A.S.O

Foto: Aurelien Vialatte/A.S.O.

Vloga glavnega partnerja dirke Tour de France je izjemno zahtevna – to niso plakati in logotip v zameno za finančna sredstva, ampak popolna vključenost v vsako posamezno etapo z absolutno soodgovornostjo za njeno uspešno izvedbo. Nobeno vozilo v karavani pač ne sme odpovedati, kajti prav vsak izmed njih ima pomembno vlogo – ne le direktorjev "rdeči avto".

Foto: Charly Lopez/A.S.O.

Kot "motor kolesarstva" ŠKODA sicer podpira kolesarstvo na različnih ravneh. Poleg Dirke po Franciji in Dirke po Španiji namreč sponzorira številne druge mednarodne kolesarske dirke, pa tudi manjše dogodke na lokalni ravni. Vključenost znamke ŠKODA v kolesarstvo logično izhaja iz njene zgodovine, saj sta ustanovitelja Vaclav Laurin in Vaclav Klement leta 1895 začela z izdelavo koles, nato pa ponudbo razširila najprej na motocikle in nato na avtomobile. ŠKODA še dandanes proizvaja kolesa, od cestnih do gorskih, mestnih, otroških, zložljivih in električnih. Več o vseh različnih vidikih povezanosti znamke ŠKODA s kolesarstvom si lahko preberete TUKAJ.

