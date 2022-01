Vsaj tja do 25 tisočakov: kaj ima opel astra že serijsko?

Medtem ko bomo o prihodu novega peugeota 308 več pisali proti koncu tedna, tokrat nekaj več besed o opel astri. Oba avtomobila si tehnično delita mnogo stvari, a vsaj oblikovno - prav gotovo pa tudi po določenih rešitvah v notranjosti - se medsebojno močno razlikujeta.

Astra je oblikovana drzno in o tem nam je nedavno več povedal tudi njen prvi oblikovalec Mark Adams. Pomembno je bilo ustvariti avtomobil, ki bo izžareval dolgo tradicijo modela astre in tudi nemškost Oplove znamke. Ta je postala še posebej pomembna zdaj, ko je nekaj let že v lasti francoskega koncerna PSA Peugeot Citroen in njihovi avtomobili nastajajo na francoskih platformah.

Karavan bo tisoč evrov dražji od kombilimuzine. Foto: Opel

Koliko bodo stale nove astre?

V Sloveniji bo treba za najcenejšo astro odšteti 21.490 evrov (brez upoštevanih popustov). Bencinski 1,2-litrski motor bo imel lahko 80 ali 96 kilovatov moči. Med obema bo za manj kot tisočaka razlike. Dodatek osemstopenjskega samodejnega menjalnika (na voljo pri močnejšem motorju) bo astro podražil še za dva tisočaka.

Hibridne različice bodo stale več kot 30 tisoč evrov. Hibridni sklop lahko sicer vključuje sistemsko moč 132 ali 165 kilovatov. Moč torej pri astri poskoči do 225 “konjev”, kar bo iz vidika zmogljivosti za zdaj vrh ponudbe.

Po oceni trgovcev bo v Sloveniji najbolj priljubljena različica astre z 81-kilovatnim bencinskim motorjem, šeststopenjskim ročnim menjalnikom in drugo ravnjo opremo Elegance.

Za karavana dodatnih tisoč evrov

Pogled na serijsko opremo astre pokaže na dokaj dobro založenost z varnostnimi sistemi. Serijski je na primer sistem za ohranjanje avtomobila na voznem pasu, za doplačljivi tempomat bo treba doplačati. Serijski bodo tudi žarometi LED, parkirni senzorji in elektronska klimatska naprava. Za spodobno opremljeno astro pa bo treba izbrati vsaj drugi ali tretji paket opreme, kar pri močnejšem bencinskem motorju pomeni cene vsaj okrog 25 tisočakov.

Karavanska opel astra sports tourer bo od kombilimuzine, ob enakem motorju in opremi, dražja za tisočaka.