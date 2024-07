Vroča novica: Porsche Inter Auto preseneča s super poletno Audi ponudbo

Audi A4 - zadnja priložnost za nakup! Izkoristite zadnjo priložnost za nakup in si zagotovite novi Audi A4 po posebni akcijski ceni - sedaj je zadnji čas za nakup - količina vozil je omejena! Akcijska ponudba velja ob sklenitvi financiranja in zavarovanja pod pogoji akcije Audi BON. Preverite pri prodajnih svetovalcih.

Foto: Porsche Inter Auto

Vsak Audi SUV predstavlja vrhunec tehnologije, oblikovanja in udobja

Akcijski cenik Audijev 2024 – preverite posebno ponudbo izbranih modelov znamke Audi pri Porsche Inter Auto (Porsche Verovškova, Porsche Ptujska cesta in Porsche Koper). V akciji so vam na voljo vsi najbolj zaželeni modeli, vendar sta iz te Audijeve akcije modela Audi A4 in Audi Q5 najbolj zaželena. Navdušeni boste tudi nad znamenitim in dinamičnim zunanjim videzom ter naravnost izjemnim užitkom v vožnji skupaj z najbolj napredno in dovršeno tehnologijo v notranjosti. Odkrijte posebno ponudbo izbranih modelov in naročite svoj novi Audi popolnoma po svojih željah! Izbrane modele v akciji se naroči po želji stranke, mogoča je tudi izbira dodatne opreme (druga barva, dodatna oprema, platišča ...). V akcijski ceni sta že upoštevana popust ob nakupu in Audi BON financiranje/zavarovanje. Pohitite in ujemite odlične prihranke!

Posebna ponudba za najbolj priljubljena modela Audi med slovenskimi kupci! Ponudba za novi Audi A4 limuzina 35 TFSI (150 KM) že od 30.990 €* Ponudba za novi Audi Q5 35 TDI S tronic (163 KM ) že od 41.990 €* PREVERITE: Novi Audi A4 akcija

PREVERITE : Novi Audi Q5 akcija

: CELOTNA PONUDBA AUDI: Audi Avtonet Audi A4 - zadnja priložnost za nakup po akcijski ceni!

Celotna ponudba modelov Audi v akciji s financiranjem Audi BON*

Audi A1 že od 19.990 €*

Audi Q2 že od 22.990 €*

Audi A3 že od 27.590 €*

Audi A4 Avant že od 37.990 €*

Audi Q3 že od 29.990 €*

Audi Q3 Sportback že od 31.990 €*

Audi Q4 e-tron že od 48.990 €*

Audi Q8 e-tron že od 79.990 €*

Zakaj izbrati Audi A4 in Q5 v tej TOP akciji?

Zdaj imate priložnost, da izkoristite neverjetne popuste in ugodnosti na izbrane modele Audi A4 in Q5. Na voljo so vam tudi posebni paketi opreme in dodatkov po znižanih cenah, s katerimi bo vaš Audi še bolj poseben. Audi A4 in Q5 predstavljata vrhunsko izbiro za vse, ki iščejo kombinacijo elegance, zmogljivosti in napredne tehnologije. S to akcijo je zdaj pravi čas, da stopite v svet Audija in izkusite, kaj pomeni voziti eno izmed najboljših vozil na trgu. Ne zamudite te edinstvene priložnosti in se prepričajte sami! Preverite pogoje in veljavnost akcije pri prodajalcih. Audi A4 - zadnja priložnost za nakup po akcijski ceni!

Novi Audi A4 2024 v akciji: utelešenje elegance in moči

Audi A4 je klasičen primer avtomobila, ki združuje eleganco in športnost. S svojo aerodinamično obliko, luksuzno notranjostjo in izjemnimi voznimi lastnostmi je popolna izbira za tiste, ki cenijo prestiž in učinkovitost. Audi A4 je že več kot tri desetletja sinonim za inovacije in vrhunsko kakovost v svojem razredu. Ta prestižna limuzina in prostoren Audi A4 karavan (Avant) navdušujeta številne voznike s svojo tehnološko naprednostjo, elegantnim dizajnom in izjemnimi voznimi lastnostmi. Novi model A4 združuje športno dinamiko z vrhunskim udobjem, saj je opremljen z najsodobnejšimi tehnologijami, ki izboljšujejo vozno izkušnjo. Podvozje in krmilni sistem sta zasnovana tako, da zagotavljata gladko vožnjo tudi po najzahtevnejših cestah, medtem ko vozniku omogočata natančno zaznavanje dogajanja na cesti.

Novi Audi A4 35 TFSI S tronic (110 KW/150 KM) 2024 že od 30.990 € s financiranjem AUDI BON*

z vključenim paketom Business in paketom Komfort Paket business vsebuje: asistenca za dolge žaromete

zvočni sistem Audi

navigacija MMI plus z ekranom na dotik, Audi Connect

večfunkcijski trikraki usnjen volan

Audi phone box

dodatno za modele z menjalnikom S tronic: active lane assist Paket Komfort vsebuje: komfortni naslon za roke spredaj

parkirni senzorji spredaj in zadaj

ambientalna osvetlitev LED

ogrevani sedeži spredaj

notranje vzvratno ogledalo z avtomatskim zasenčenjem

shranjevalni in prtljažni paket

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Novi Audi Q5 2024 v akciji: odličen SUV za vse poti

Audi Q5 je športni terenec, ki združuje udobje z zmogljivostjo SUV-ja. Idealen je tako za mestne vožnje kot tudi za avanture izven urejenih cest. Srednje velik luksuzni terenec Audi Q5 združuje prestiž, udobje in zmogljivost na visoki ravni. Audi Q5 se ponaša s prefinjeno in športno obliko, ki poudarja dinamičnost in moč. Markantna sprednja maska in žarometi LED dodajajo avtomobilu moderen in agresiven videz. Dovršene linije in aerodinamične rešitve zmanjšujejo zračni upor, kar prispeva k boljši porabi goriva in tišji vožnji. Notranjost je oblikovana z vrhunskimi materiali, vključno z usnjem, aluminijem in lesom. Prostorna kabina zagotavlja udobje za vse potnike. Velik prtljažni prostor z možnostjo povečanja z zlaganjem zadnjih sedežev omogoča prilagoditev prostora glede na potrebe. Praktične rešitve, kot je nastavljiva zadnja sedeža, omogočajo prilagoditev prostora glede na potrebe. Audi Q5 vas bo navduševal tudi s spontanimi, dinamičnimi pospeški in agilnim krmiljenjem.

Novi Audi Q5 35 TDI S tronic (110 KW/163 KM) 2024 že od 41.990 € s financiranjem AUDI BON*

z vključenim paketom Business in paketom Komfort Paket opreme Komfort vsebuje: klimatska naprava, avtomatska, štiripodročna

paket notranje ambientalne osvetlitve

ogrevana sedeža spredaj

prtljažni paket

komfortni ključ Paket opreme bussines vsebuje: predal za telefon Audi (Audi phone box)

kamera za vzvratno vožnjo

ledveni opori, nastavljivi

paket asistenc Tour

zvočni sistem Audi

asistenca za dolga žarometa

navigacijski sistem Audi MMI plus

Fotogalerija 1 / 3 / 3

Zakaj je zdaj pravi trenutek za nakup novega Audi A4 in Audi Q5, nam je zaupal Boštjan Lovšin, prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto. Boštjan Lovšin je izkušeni prodajni svetovalec za nova vozila Audi pri Porsche Inter Auto. Zaupal nam je, zakaj je ravno zdaj najboljši čas za nakup Audi A4 in Audi Q5. S kombinacijo izjemnih ponudb, tehnoloških inovacij in posebnih ugodnosti je nakup teh dveh modelov trenutno izjemno privlačen, je dodal. ''S kombinacijo privlačnih cen, napredne tehnologije, ekološke učinkovitosti, prilagodljivih finančnih možnosti in odličnih servisnih storitev je ta trenutek za to akcijo resnično neponovljiv. Vsi modeli pa so v tej ponudbi odlično opremljeni z zmogljivimi in varčnimi motorji. Audi A4 in Q5 sta opremljena z najnovejšo tehnologijo, ki zagotavlja vrhunsko vozno izkušnjo. Kupci si jih lahko opremijo z dodatno opremo, izberejo barvo, platišča in vse drugo po svojih željah. Naša posebna ponudba velja v kombinaciji s posebno obliko financiranja Audi bon in popusta v obliki znižanja maloprodajne cene. Ne zamudite te priložnosti in obiščite najbližji salon Porsche Inter Auto, kjer vam bomo z veseljem svetovali in vam pomagali pri izbiri vašega novega Audija!'' pravi Boštjan Lovšin.



Foto: Porsche Inter Auto

Audi staro za novo – hitro in preprosto!

Audi akcija staro za novo – izberite si novo vozilo znamke Audi, mi pa odkupimo vaše vozilo. Za vas imamo odlično ponudbo staro za novo. Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Preverite: odkup vozil – hitro in preprosto, izračun registracije – kalkulator, zavarovanje vozil – odlična ponudba, kalkulator financiranja – izračun.

Prednosti ob odkupu, staro za novo:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila

dodatne ugodnosti staro za novo

posebno financiranje/zavarovanje pri PFGS

odkup vozil – plačilo TAKOJ!

Vozilo izplačamo takoj po opravljenem ogledu oz. odkupu vozil.

Vas zanimajo najnovejša vozila znamke Audi? Z veseljem so vam na voljo. Kontaktni center – 041 392 204 Porsche Koper, Ankaranska cesta 10, 6000 Koper Igor Jurada, tel.: +386 5 61 16 502

Katja Valantič, tel.: +386 5 61 16 501 Porsche Ptujska cesta, Ptujska cesta 150, 2000 Maribor Denis Rojs, tel.: +386 2 45 02 661

Nejc Vuk, tel. +386 2 450 26 62 Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana Boštjan Lovšin, tel.: +386 1 53 03 505

Lea Ernstschneider, tel.: +386 1 53 03 502

Matej Vode, tel.: +386 1 53 03 664

Robert Plut, tel.: +386 1 53 03 665

Pogoji akcije Audi

Fotografije so simbolične, vozilo na fotografijah lahko vsebuje dodatno opremo ob doplačilu – preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih!

Poraba za model Audi Q5 35 TDI, kombinirana vožnja: 5,6 – 5,8 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 147 – 153 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0578 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Poraba za model Audi A4 35 TFSI, kombinirana vožnja: 6,6 l/100km. Emisije CO₂, kombinirana vožnja: 150 g/km. Dušikovi oksidi (NOx), kombinirana vožnja: 0,0378 g/km. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana v določeni z DDV, do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2024/AUBON_FIX_01_2024. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si

Slike so simbolne, preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih! Vozilo na fotografijah lahko vsebuje dodatno opremo ob doplačilu – preverite veljavnost akcije pri prodajnih svetovalcih! Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net.

Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Prikazana vozila lahko v posameznih detajlih odstopajo od trenutne ponudbe za slovenski trg. Na slikah so prikazani nekateri elementi dodatne opreme, ki so na voljo za doplačilo. Vse cene so neobvezujoče priporočene cene, vključno z DDV in davkom na motorna vozila. Pridržujemo si pravico do napak v vsebini in do sprememb. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM₁₀ in PM₂,₅ ter dušikovih oksidov. Podrobne okoljske informacije o novih osebnih avtomobilih najdete na seznamu o varčni porabi goriva in emisijah CO₂. Pogoji akcije Audi: *Cena z upoštevanim Audi bonom je znižana za Audi BON (višina Audi BON je odvisna od modela), do katere je kupec vozila upravičen v primeru sklenitve pogodbe o finančnem leasingu z družbo Porsche Leasing SLO d.o.o. in hkratne sklenitve kasko ter obveznega zavarovanja vozila preko zavarovalnega zastopnika družbe Porsche Zavarovalno Zastopništvo d.o.o. (zastopa zavarovalnice: Porsche Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji, Zavarovalnica Sava d.d., Zavarovalnica Triglav d.d., Zavarovalnica Generali d.d.), pod pogoji akcije AUBON_01_2024/AUBON_FIX_01_2024. Vrednosti, zmogljivosti, drugi podatki, slike in risbe, navedeni v tem podatkovnem listu, prospektih in drugi dokumentaciji ponudbe, so namenjeni samo ponazoritvi ter se lahko kadar koli prilagodijo ali spremenijo. Če podatki niso izrecno označeni kot zavezujoči, zanje ne jamčimo. Če ni drugače navedeno, gre za nezavezujoče, nekartelne priporočene cene. Veljajo podatki v zavezujočem sprejemu ponudbe ali kupoprodajni pogodbi. Ne prevzemamo odgovornosti za tiskarske napake in napake v postavitvi. Vsi podatki so informativni. Porsche Inter Auto d.o.o., podr. Porsche Verovškova, Verovškova ulica 78, 1000 Ljubljana. Info: www.porscheinterauto.net ali na www.porscheleasing.si (2).

Naročnik oglasnega sporočila je PORSCHE INTER AUTO, D. O. O.