Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
5. 9. 2025,
4.00

Osveženo pred

5 ur, 48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
IAA Munchen razred G Mercedes-Benz

Petek, 5. 9. 2025, 4.00

5 ur, 48 minut

Mercedes-benz razred G tudi s pomično streho

Vrnitev po skoraj 10 letih: Mercedesov G tudi brez strehe

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Mercedes razred G cabriolet | Foto Mercedes-Benz

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes je za svoj ikonični razred G potrdil povratek izvedbe z mehko streho.

Na razstavi IAA v Munchnu bo Mercedes-Benz pokazal tudi povratek razreda G z mehko streho. Ta se uradno vrača v ponudbo nemške znamke, prvič ga bodo prodajali tudi v ZDA. Taka izvedba vozila se vrača skoraj deset let po tistem, ko so jo umaknili iz proizvodnje. 

Razred G z mehko streho so pri Mercedesu izdelovali že med leti 1979 in 2013. Pozneje so izdelali še luksuzno in ekskluzivno izvedbo maybach G650 landaulet, ki jo je poganjal šestlitrski motor V12, izdelali pa so le 99 primerkov. Prva skica napoveduje vozilo podobnih oblik kot jih poznamo pri razredu G, pri silhueti pa izstopa precej kratka streha. 

Tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane, prav tako ne razpoložljivi motorji. Več bo znanega po razkritju v Munchnu, ko bo morda tudi že znano, kdaj bo tako vozilo prvič pripeljalo na ceste.

IAA Munchen razred G Mercedes-Benz
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.