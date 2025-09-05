Petek, 5. 9. 2025, 4.00
5 ur, 48 minut
Mercedes-benz razred G tudi s pomično streho
Vrnitev po skoraj 10 letih: Mercedesov G tudi brez strehe
Mercedes je za svoj ikonični razred G potrdil povratek izvedbe z mehko streho.
Na razstavi IAA v Munchnu bo Mercedes-Benz pokazal tudi povratek razreda G z mehko streho. Ta se uradno vrača v ponudbo nemške znamke, prvič ga bodo prodajali tudi v ZDA. Taka izvedba vozila se vrača skoraj deset let po tistem, ko so jo umaknili iz proizvodnje.
Razred G z mehko streho so pri Mercedesu izdelovali že med leti 1979 in 2013. Pozneje so izdelali še luksuzno in ekskluzivno izvedbo maybach G650 landaulet, ki jo je poganjal šestlitrski motor V12, izdelali pa so le 99 primerkov. Prva skica napoveduje vozilo podobnih oblik kot jih poznamo pri razredu G, pri silhueti pa izstopa precej kratka streha.
Tehnične podrobnosti za zdaj še niso znane, prav tako ne razpoložljivi motorji. Več bo znanega po razkritju v Munchnu, ko bo morda tudi že znano, kdaj bo tako vozilo prvič pripeljalo na ceste.