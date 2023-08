Vrnitev na cesto: kako si povrniti vozniško dovoljenje?

Oglasno sporočilo

V današnjem času je avtomobil postal nepogrešljivo prevozno sredstvo, ki omogoča preprosto in hitro mobilnost. V hitrem tempu vsakodnevnega življenja se lahko zgodi, da se z nekaj nepazljivosti, površnosti ali celo pomanjkanjem ustrezne cestnoprometne vzgoje znajdemo v prekršku, ki s seboj prinese določene posledice. Eno izmed najpogostejših posledic prekrškov je plačilo globe. V nekaterih primerih, zlasti pri hujših prekrških, pa se lahko zgodi odvzem vozniškega dovoljenja. Ste se kdaj vprašali, kaj storiti v takšnem položaju in kako znova pridobiti svojo pravico do vožnje?

V katerih primerih mi lahko začasno odvzamejo vozniško dovoljenje?

Zakon o pravilih cestnega prometa (ZPrCP) določa začasen odvzem vozniškega dovoljenja v naslednjih primerih.

Voznik stori prekršek, za katerega je predpisano tolikšno število kazenskih točk, ki vodi v prenehanje veljavnosti ali prepoved uporabe vozniškega dovoljenja (18 kazenskih točk, za voznike začetnike pa sedem točk).

Voznik ima zaradi duševnih ali telesnih ovir zmanjšano sposobnost za vožnjo.

Voznik ne uporablja pripomočkov, ki so vpisani v njegovem vozniškem dovoljenju.

Voznik vozi vozilo v nasprotju z omejitvami, ki so vpisane v njegovo vozniško dovoljenje.

Voznik prekorači dovoljeni čas trajanja vožnje ali se ne posluži predpisanega počitka.

Če je vozniško dovoljenje neveljavno.

Prejel sem globo za storjen prekršek, kaj lahko storim?

Ko prejmete denarno kazen zaradi storjenega prekrška, imate prvo možnost, da kazen poravnate v enkratnem znesku. V primeru, da trenutno finančni položaj ne dopušča takšnega enkratnega plačila, se ponuja možnost izbire obročnega plačila globe ali zamenjave denarne kazni z opravljanjem družbenokoristnega dela. Vendar pa, če menite, da niste upravičeni do plačila globe, imate pravico do ugovora oziroma vložitve zahteve za sodno varstvo. Pomembno pa je vedeti, da istočasno ugovarjanje in plačevanje "polovičke" ni mogoče, zato je smiselno ugovarjati le v primerih, ko ste prepričani, da prekrška zares niste storili. To je še posebej pomembno, saj lahko v primeru zavrnitve ugovora sledi obveznost plačila vse denarne kazni in stroškov postopka.

Foto: 12MEDIA D.O.O.

Začasno odvzeto vozniško dovoljenje

Začasni odvzem vozniškega dovoljenja ne pomeni nujno tudi trajnega odvzema te pravice. Pri začasnem odvzemu je ključno, da se hitro in pravilno lotimo postopkov za njegovo povrnitev.

Ko je voznik storil prekršek, ki je privedel do začasnega odvzema vozniškega dovoljenja, prekrškovni organ predlaga sodišču, da se ta ukrep uvede. Sodišče mora v osmih dneh od prejema zadeve izdati sklep, v katerem voznika obvesti o začasnem odvzemu. Po prejemu tega sklepa ima voznik na sodišču pravico vložiti predlog za vrnitev začasno odvzetega dovoljenja. V predlogu je treba obrazložiti opravičljive razloge za vrnitev, ki morajo ustrezati zakonskim merilom, ter priložiti zdravniško potrdilo o opravljenem kontrolnem zdravstvenem pregledu v skladu z zakonom o voznikih. Sodišče bo predlog upoštevalo in odobrilo vrnitev začasno odvzetega dovoljenja, če je v zdravniškem spričevalu navedeno, da je voznik sposoben za varno upravljanje vozil tako fizično kot psihično. Prav tako se bo predlog upoštevalo, če bodo določene okoliščine, vključno z osebnostjo in preteklostjo voznika, kazale, da začasni odvzem ni nujno potreben za varnost v cestnem prometu.

Trajno odvzeto vozniško dovoljenje – kakšne so možnosti?

Ko sodišče izda sklep o trajnem odvzemu vozniškega dovoljenja, ima voznik pravico v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa na sodišče nasloviti predlog, s katerim predlaga odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Tudi ta predlog mora vsebovati argumente, ki kažejo, da odvzem vozniškega dovoljenja ni neizogibno potreben. Poleg tega mora biti priloženo tudi zdravniško spričevalo, ki potrjuje opravljen kontrolni zdravstveni pregled.

Če sodišče ugodi predlogu, vozniku določi preizkusno dobo, ki traja od šest do 24 mesecev. V tem obdobju voznik ne sme storiti hujšega prekrška (prekrška, ki bi prinesel tri ali več kazenskih točk). Prav tako je voznik dolžan izpolniti obveznosti, ki jih določi sodišče na podlagi zakona o voznikih. Če v tem času voznik ne stori nobenega hujšega prekrška in izpolni vse svoje obveznosti, sodišče s sklepom odloči, da se vozniku vozniškega dovoljenja ne odvzame. V nasprotnem primeru je treba znova opraviti postopek usposabljanja za vozniški izpit. Osebe, ki jim je bilo trajno odvzeto vozniško dovoljenje zaradi prepovedanih snovi, se morajo udeležiti še rehabilitacijskega programa.