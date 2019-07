Vrhunski luksuz: to je bivalnik za 1,5 milijona evrov #foto

Volkner je nemški proizvajalec luksuznih bivalnikov iz Wuppertala, ki taka vozila izdeluje in predstavlja že 12 let. Eden njihovih vrhunec letošnje predstavitve v Düsseldorfu (30. 8.-8. 9.) bo bivalnik perfection performance S, ki ga izdelajo na osnovi Volvove (opcijsko tudi Mercedes-Benzove) platforme.

Foto: Volkner Deset metrov bivalnika se razširi še za pol metra

Bistvo vozila je v udobju in prostornosti, ki je zasluga iztegljivega bivalnega dela po celotni širini (za voznikom) na levi strani bivalnika. Na razdalji desetih metrov se bivalnik razširi za pol metra.

V notranjosti je tako dovolj prostor za daljši kavč, dvojno posteljo v zadku vozila in vse preostale elemente (prha, pečica, kuhinja, samodejna klimatska naprava, dva ravna TV-zaslona, omrežje z dvema računalnikoma, večpredstavnostna podpora …), ki na poti zagotavljajo udobje kot v domači dnevni sobi. Bivalnik je izdelan za šest ljudi.

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Tehnični podatki? Masa tega 12 metrov dolgega, 2,5 metra širokega in 3,85 metra visokega bivalnika je 18 ton. Poganja ga Volvov 12-litrski šestvaljni turbodizelski motor z okrog 460 "konji". Potniki imajo v rezervoarju lahko do tisoč litrov pitne vode, prostornina posode za odpadno vodo znaša do 800 litrov.

Namesto s kolesoma v kamp s porschejem 911, BMW i8 …

Ta bivalnik je dolg 12 metrov in ima v dvojnem dnu dovolj prostora tudi za avtomobil, kot so porsche 911, BMW i8, ferrari, mercedes razred C in podobni. S pomočjo hidravličnega mehanizma je avtomobil hitro na voljo za vožnjo.

Pri tem bivalniku izpostavljajo predvsem udobje med vožnjo. Močno so se potrudili pri izolaciji hrupa pogonskega motorja, več je usnjenega oblazinjenja in tako dalje. V bivalniku je dovolj prostora tudi za hrambo skuterja, prav tako so na voljo solarne celice ali celo dizelski generator električne energije.

Cene performanca S se bodo začele pri 1,5 milijona evrov, nekoliko skromnejšega bivalnika perfection relax pa pri 850 tisoč evrih. Ta ima v spodnjem delu na primer prostor za manjši avtomobil, kot primer navajajo minija cooper ali fiata 500.

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Foto: Volkner

Foto: Volkner