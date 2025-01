Alpe-Adria 2025 – sejem turizma, doživetij in navdiha!

Sejem Alpe-Adria bo med 29. januarjem in 1. februarjem 2025 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani povezal ljubitelje turizma, kampiranja, karavaninga in aktivnih doživetij. Na 35. izvedbi sejma se bo predstavilo več kot 300 razstavljavcev , vključno z vodilnimi ponudniki opreme, destinacij in edinstvenih doživetij.

Kamping in karavaning na enem mestu

Poudarek letošnjega sejma bo na priljubljenem kampiranju in karavaningu. Vse več ljudi išče trajnostne načine potovanja, ki združujejo svobodo, stik z naravo in udobje. V kamping vasici Decathlon bo mogoče videti več kot 50 različnih modelov šotorov. Med razstavljenimi modeli bodo inovativni dvesekundni šotori, napihljive konstrukcije in treking šotori, ki jih je mogoče postaviti s pohodniškimi palicami. Na sejmu se bodo predstavili tudi vodilni ponudniki avtodomov in prikolic, med njimi Adria Plus, MegaMobil, Avtocenter Stipič, AC Glavan, Margos, La Marca Slovenija in Adventurefreek. Obiskovalci bodo lahko preverili notranjost avtodomov in ocenili njihovo udobje, se seznanili z najnovejšo opremo ter prejeli dragocene nasvete strokovnjakov za karavaning, kampiranje in dodatno opremo.

Na sejmu Alpe-Adria lahko sami preverite najnovejše modele šotorov, kamping dodatkov in avtodome ter povprašate strokovnjake za nasvete. Foto: Žiga Koren, Sejem Alpe-Adria

Nepozabne tematske poti in lokalne zgodbe

Slovenija je prava zakladnica za ljubitelje pohodništva, saj ponuja več kot 700 tematskih poti, ki skupaj obsegajo približno pet tisoč kilometrov in so dostopne vse letne čase. Sejem Alpe-Adria se bo letos še posebej osredotočil na slovenske tematske poti, ki navdušujejo obiskovalce z vsega sveta. Razstava najboljših tematskih poti v obdobju od 2011 do 2024 bo predstavila zgodbe naravnih in kulturnih znamenitosti ter svetovno priznane poti, kot je Alpe-Adria Trail, ki jo National Geographic Traveller in The Guardian uvrščata med najboljše pohodniške poti na svetu.

Svojo bogato dediščino bo predstavila tudi Turistična zveza Slovenije, ki povezuje več kot 130 lokalnih turističnih društev in zvez. Obiskovalci bodo lahko odkrili avtentične zgodbe slovenskih krajev, se seznanili s kulinaričnimi posebnostmi in dobili ideje za izlete.

Nova Gorica in Gorica: spoznajte Evropsko prestolnico kulture GO!25

Leta 2025 bosta Nova Gorica in Gorica združili moči kot prva čezmejna Evropska prestolnica kulture GO!2025, kar ju uvršča med najzanimivejše evropske destinacije leta. Obisk sejma Alpe-Adria je nepogrešljiv za vse, ki želite izvedeti, kaj vas čaka v Novi Gorici in Gorici v letu 2025. Evropska prestolnica kulture bo na sejmu predstavila vpogled v razgibano dogajanje, od pogovorov z umetniki in zgodb z obmejnega območja do glasbenih nastopov, filmskih projekcij in cirkuških predstav.

Nagrada Jakob: digitalizacija in dediščina

Pomemben dogodek sejma bo podelitev mednarodne nagrade Jakob za inovativnost, kakovost in odličnost v turizmu. Letošnja tema je inovativna uporaba digitalizacije v kulturni in naravni dediščini. Med finalisti so Virtualni muzej rudarstva iz Trbovelj, Kurentova hiša s Ptuja ter Skrivnosti potopljenih vasi iz Velenja. Zmagovalec bo razglašen na otvoritveni slovesnosti sejma, ki bo v sredo, 29. januarja 2025, ob 10. uri.

Sejmi okusov GASTexpo – ena vstopnica, dva sejma

Vzporedno s sejmom Alpe-Adria bo potekal v organizaciji Primorskega sejma že 18. GASTexpo HoReCa, ki ponuja vpogled v najnovejše trende, inovacije in tehnike v svetu visoke kulinarike, gastronomije in HoReCa sektorja. Na sejmu bo mogoče spoznati skrivnosti trajnostnega kuhanja, se preizkusiti v umetnosti latte arta in miksologije ter odkrivati novosti na področju žganih pijač, od pristnih rakij iz Srbije do vrhunskih konjakov in rumov. Raznolike degustacije in delavnice bodo predstavile doslej najbogatejšo ponudbo piv, hkrati pa bo sejem omogočil vpogled v kuhinjo prihodnosti in priložnost za obogatitev gastronomske izkušnje obiskovalcev.

Sejem Alpe-Adria je priložnost za načrtovanje naslednje avanture in odkrivanje skritih kotičkov Slovenije in Jadrana. Foto: www.slovenia.info/sl

Vse, kar potrebujete, vas čaka na enem mestu!

Sejem Alpe-Adria je več kot le dogodek – je priložnost za raziskovanje novih destinacij, mreženje in odkrivanje doživetij, ki navdihujejo. Zakaj bi porabili ure in ure za iskanje skritih kotičkov, prave opreme in primerne destinacije, ko pa lahko vse informacije in ideje dobite na enem mestu. Naj se na sejmu Alpe-Adria začne vaše naslednje nepozabno doživetje!

Sejem Alpe-Adria 29. januar - 1. februar 2025, Gospodarsko razstavišče, Ljubljana Kdaj nas lahko obiščete? SREDA, 29. januar 2025: 10:00 – 19:00

ČETRTEK, 30. januar 2025: 10:00 – 19:00

PETEK, 31. januarja 2025: 10:00 – 19:00

SOBOTA, 1. februar 2025: 10:00 – 18:00 NAKUP UGODNEJŠE SPLETNE VSTOPNICE tukaj >>> S spletno vstopnico se na sejem lahko pripeljite brezplačno z mestnimi LPP avtobusi. Več o sejmu, razstavljavcih in obsejemskem program na www.alpe-adria.si.

Naročnik oglasnega sporočila je GOSPODARSKO RAZSTAVIŠČE D.O.O.