Luksuzna prikolica iz Slovenije: Pokukajte v njeno notranjost #foto

Vrata je odprl največji evropski salon karavaninga v Düsseldorfu. Lani ga je obiskalo rekordnih 248 tisoč ljudi in letos jih pričakujejo še več. Razstavišče ponuja prek 214 tisoč kvadratnih metrov površin in na njih bo na ogled postavljenih več kot 2.100 modelov.

Prodaja v branži karavaninga se v Evropi sicer umirja. V prvem četrtletju letošnjega leta so trgovci prodali 49 tisoč vozil za prosti čas (19 tisoč prikolic n 30 tisoč bivalnikov), kažejo podatki Evropskega združenja karavaninga (ECF). Rast v primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je 0,3-odstotna.

Ta prikolica bo na voljo v treh različicah 704 HP, 754 HP in 904 HP. Foto: Adria Mobil

Novomeška Adria razkriva svojo luksuzno prikolico

Slovenske barve tudi letos zastopa novomeška Adria Mobil, ki svoje produkte razstavlja na skoraj 2.600 kvadratnih metrih.

Osrednja novost Novomeščanov za leto 2020 bo prikolica Astella. To je luksuzna počitniška 'rezidenca' na kolesih, ki združuje najboljše elemente prikolic in mobilnih hišic. To sinergijo omogočajo velike in odprte prostore, panoramska vrata, okna in podobno.

Ta prikolica bo na voljo v treh različicah 704 HP, 754 HP in 904 HP. Slednja je z dolžino 9,5 metrov (skoraj 11 metrov s priključkom za kljuko) najdaljša. Široka je 2,5 metra in lahko sprejme do šest ljudi. Ima polno opremljeno kuhinjo, večja panoramska vrata ….

"V Adrii Mobil se zavedamo, da je pred nami zahtevno poslovno leto z manj ugodnimi tržnimi trendi, vendar v družbi še vedno z optimizmom zremo v prihodnost, saj je blagovna znamka Adria med najbolj uglednimi in priljubljenimi v branži. Kar nas dodatno polni z optimizmom je konstantna rast poslovanja Adrie Mobil in povečan tržni delež na zahtevnih evropskih trgih karavaninga in s tem tudi v Nemčiji, kjer ves čas krepimo svojo pozicijo in s tem utrjujemo ugled," je v Nemčiji povedala Sonja Gole, generalna direktorica Adrie Mobil.

