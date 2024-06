Vrača se ikona: po 40 letih bodo obudili ford RS200 #foto

Po Kimeri, ki je z novo tehnologijo obudila nekdanjo ikono Lancie, za dirkaške namene razviti model 037 rally, so zdaj podobno namero napovedali tudi pri Fordu.

Uradno so namreč podprli projekt podjetja Boreham Motorsport iz okolice Londona, ki želi izdelati manjšo serijo vozil na osnovi reinkarnacije nekdanjega Fordovega športnega avtomobila RS200.

Foto: Ford

Foto: Wikimedia Commons

Oblikovno bo avtomobil, ki ga bodo razkrili še letos, povsem v skladu z originalom iz sredine 80. let. Dodali mu bodo moderne elemente, kar napovedujejo že luči LED s prvih napovednih fotografij.

Tehnično bo RS200 tako kot nekoč ohranil sredinsko postavljen bencinski motor, prav tako tudi štirikolesni pogon in karoserijo iz kompozitnih materialov. Pri Borehamu obljubljajo "analogno izkušnjo" vožnje, zato ne gre pričakovati pretirane modernizacije v smislu digitalnih rešitev.

Poleg modela RS200 bodo pri Borehamu obudili še vsaj pet nekdanjih Fordovih ikon. Prva med temi bo escort Mk2.

Med zadnjimi vstopili v obdobje skupine B

Ford je model RS200 izdelal leta 1985. Potrebovali so le 200 serijskih primerkov avtomobila, kar je bilo dovolj za homologacijo dirkalnika za svetovno prvenstvo v reliju, ki so jo dobili šele za leto 1986. Z njim so se med zadnjimi pridružili takratni skupini B. Najboljši rezultat je bilo tretje mesto Kalleja Grundela z debitantskega relija po Švedski. Dirkalnik je bil atraktiven, a tudi težak, nadaljnji razvoj pa je prekinila napovedana ukinitev skupine B ob koncu leta 1986.

Štiri metre dolg dirkalnik je bil zanimiv, saj je imel odlično razporeditev mase (49:51). Motor so postavili zadaj, menjalnik pa spredaj. Na vsakem kolesu so namestili po dva blažilnika. Motor je imel prostornino 1,8 litra in moč 420 "konjev", kar je bilo ob masi 1.080 kilogramov slabše kot pri razvitejši konkurenci. Pri Fordu so sicer razvijali tudi zmogljivejši motor z močjo 580 "konjev", ki pa ga niso mogli uporabiti.

Foto: Ford

Foto: Ford