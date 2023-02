Vrača se avtomobil, ki je prvi ponujal take trike: kakšen bo novi?

Espace je že skoraj 40 let star Renaultov model, ki je sprva utemeljil pojem prešerno prostornih družinskih enoprostorcev, nato so mu za zabavo vgradili motor F1 in ga nazadnje spremenili v križanca. V Slovenijo, kjer je registriranih več kot 2.700 espaceov vseh letnikov, prihaja letos poleti.

Renault je po potrditvi imena razkril tudi silhuete novega avtomobila, ki bo torej nosil ime espace in ga bodo v celoti razkrili spomladi. Na slovenske ceste bo novodobni espace pripeljal poleti. Po podatkih Renaulta je bilo konec lanskega leta v Sloveniji registriranih 2.732 espaceov.

Pogled na silhute razkriva podobnost z modelom austral, od katerega bo espace daljši za 14 centimetrov. Foto: Renault

Tako kot austral bo imel tudi espace bencinske in hibridne pogone. Foto: Gašper Pirman

V primerjavi z modeloma megane in scenic, ki imata v najnovejši generaciji električni pogon in s predhodniki, razen imena, nimata ničesar skupnega, bo espace obdržal določeno rdečo nit zadnjih generacij. Ker ne izhaja z električne platforme, tudi elektropogona v ponudbi ne bo. Prav tako ne dizelskega motorja, za pogon bosta skrbela bencinski motor ali hibridni pogon.

Kot kažejo tudi objavljene fotografije silhuet, bo espace oblikovno podoben že znanemu australu. Postal bo njegova podaljšana različica.

Pet centimetrov daljši kot nekdanji koleos

Pri Renaultu so potrdili, da bo novi espace dolg 4,72 metra. To je 19 centimetrov več kot austral, a tudi 14 centimetrov manj kot zadnja generacija. Espace si platformo deli z nissanom X-trailom. Na voljo bo tako v pet- kot tudi sedemsedežni različici.

Na drugi strani bo espace skoraj 40 centimetrov krajši kot sedemsedežni športni terenci, kot je toyota highlander. V primerjavi z zadnjim Renaultovim koleosom bo espace pet centimetrov daljši.

Prvo generacijo espacea je Renault izdelal leta 1983 in jo leto pozneje poslal na cesto. Foto: Renault

V prvi generaciji je bilo mogoče sprednja sedeža zavrteti za 180 stopinj, preostalih pet pa jih je bilo mogoče iz avtomobila tudi odstraniti. Foto: Renault

Foto: Renault

Espace je prav zagotovo eno od najbolj prepoznavnih avtomobilskih imen zadnjih 40 let. Šesto generacijo bodo začeli prodajati prav ob 40-letnici tega modela, ki so ga predstavili leta 1984. Takrat je Renault prvega espacea izdelal skupaj z Matro, sicer francoskim podjetjem za vesoljsko tehnologijo. Že konec sedemdesetih let so v Parizu razmišljali o avtomobilu, ki bi mu uspelo v eno združiti praktičnost klasičnih kombijev in jim vtisniti tudi več avtomobilskih genov. Uspelo jim je izdelati enoprostorsko vozilo z višjim položajem sedenja, velikim vetrobranskim steklom, poudarjeno prostornostjo in povsem ravnim dnom za voznikom. Prva generacija espacea velja za prve klasične družinske enoprostorce.

Se spomnite espacea z desetvaljnim motorjem F1?

V svoji drugi generaciji je leta 1991 predstavil tudi zmogljiv 2,8-litrski motor V6 twin-turbo z močjo 153 "konjev" in štirikolesnim pogonom, svojo vlogo je dobil celo v filmu o tajnem agentu Jamesu Bondu ("A view to kill"). Prava poslastica je bil koncept espacea z motorjem F1. Renault je z njim proslavil uspehe z moštvom Williams. Vozilo je poganjal Renaultov motor V10. V tretji generaciji je pri razvoju espacea še zadnjič sodelovala Matra.

Po letu 2008 in četrti generaciji je začela prodaja espacea upadati. To se je zgodilo tako zaradi gospodarske krize kot pozneje tudi zaradi novih smernic v avtomobilski industriji. Enoprostorce je ta porinila na stran in dala prednost športnim terencem, ki se še danes odlično prodajajo. Upada prodaje ni ustavila niti zadnja generacija, ki je že dobila poteze križancev oziroma delnih športnih terencev.

Video - renault espace F1

V tretji generaciji so v notranjosti merilnik hitrosti prestavili na sredino armaturne plošče. Foto: Renault

Foto: Renault