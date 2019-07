Vpoklic Volva: vključenih bo pol milijona vozil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vključeni bodo modeli S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 in XC90, ki so jih izdelovali od leta 2014 naprej. Foto: Gašper Pirman

Za vpoklic so se odločili, ko so odkrili potencialno možnost vžiga svojih avtomobilov. V redkih primerih se lahko plastično ohišje sesalnega kolektorja začne topiti in spreminjati svojo obliko. Tedaj bi lahko v motornem prostoru lahko nastal manjši požar.

Vpoklicali bodo 507 tisoč avtomobilov

Za zdaj takih primerov še niso zaznali, kljub temu pa bodo svoje kupce pozvali na obisk servisa. Lastniki avtomobilov stroškov ne bodo imeli, o celotnem strošku vpoklica pa pri Volvu ne razkrivajo podatkov.

Vpoklicali bodo avtomobile z dvolitrskim štirivaljnim dizelskim motorjem. Vključeni bodo modeli S60, S80, S90, V40, V60, V70, V90, XC60 in XC90, ki so jih izdelovali od leta 2014 naprej.