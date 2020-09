Vplivnež z Instagrama: zaradi goljufije se mu ne piše dobro #foto

Še en znan obraz z Instagrama, zbiratelj ferrarijev in drugih pregrešno dragih avtomobilov, je pod drobnogledom policije, saj naj bi s prevarami v binarnem trgovanju stranke oškodoval za 165 milijonov dolarjev (140 milijonov evrov). Josh Cartu je svoje premoženje, zasebna letala in življenjski slog redno izkazoval na družbenem omrežju, zdaj pa mu grozi odvzem celotnega premoženja, kamor seveda spadajo tudi vsi avtomobili.

Josh Cartu je skupaj s svojima bratoma upravljal več spletnih strani, namenjenih binarnemu trgovanju. S takšno vrsto trgovanja ni težav, gre namreč za precej preprost način, kako zaslužiti ali izgubiti vložena sredstva. Sistem deluje tako, da z vplačilom določene vsote staviš na vrednost določene delnice, ki jo mora doseči do točno določene ure. Če seveda delnica doseže vrednost, poleg vložka vsak vplačnik dobi še določen odstotek od vseh vplačil. Če ne doseže določene vrednosti, gre denar k lastniku platforme. Do tukaj ni še nič spornega. Težava pa je nastala, ko je družinska naveza Cartu celoten sistem priredila tako, da je dobitek vedno ostal v hiši. Najverjetneje pa bo zdaj ta vplivnež z Instagrama z milijon sledilci ostal brez celotne spodnje zbirke avtomobilov.

Marca je prenehal objavljati

Tuji mediji poročajo, da je marca svoje razkošno življenje prenehal deliti s svojimi sledilci, ker so kriminalisti začeli preiskave. Šele zdaj so ga tudi uradno obtožili, a njega in družino so že dalj časa sumili, da njihov poslovni sistem ni povsem legalen.

Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami in druge agencije tudi iz tujine jim očitajo, da so s pomočjo klicnih centrov v Izraelu med majem 2013 in aprilom 2018 iskali potencialne vlagatelje in jih z vrsto nepravilnosti zvabili v posel. Prek svojih platform so tik pred zaprtjem trgovanja spremenili ceno delnice in s tem povzročili izgubo vsem vlagateljem. V petih letih so z goljufijami zbrali 140 milijonov evrov.

Glavni osumljenec Josh Cartu danes živi v Budimpešti, a glede na mednarodno raziskavo se bo težko skril organom pregona. Njegova zbirka ferrarijev, rolls-royce phantom in vrsto drugih starodobnikov pa mu bodo zasegli.