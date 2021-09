Vozil je po železniški progi: sodnik je bil neusmiljen #video

31 letni Aaron O'Halloran je na železniške tire zapeljal na postaji Duddeston in nadaljeval vožnjo proti Astonu. Po osemsto metrih se je ustavil in blizu Birminghama kar na tirih pustil parkiranega terenskega mitsubishija pajerota. Še preden je na kraj prišla policija je Britanec pobegnil. Na srečo policije je v avtomobilu pustil svoj telefon, zato so ga hitro izsledili in aretirali.

K sreči ni prišlo do hujše tragedije

Z vožnjo po tirnicah je povzročil za 23 tisoč funtov škode (27 tisoč evrov), a bolj kot nastalo škodo mu policisti očitajo njegovo nevarno početje. Vozil je namreč po aktivnih železniški progi, kjer dnevno vozi veliko število vlakov. Nadzorniki so ga hitro zaznali in ustavili vse vlake, potniki pa so morali zaradi tega incidenta na pot šele osem ur kasneje.

O'Halloran ni želel sodelovati v preiskavi in se je ves čas zagovarjal za nedolžnega. Sodnik mu ni verjel in ga zaradi ogrožanja varnosti poslal na 15-mesečno prestajanje zaporne kazni.