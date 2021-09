Ujet na kamero: zaigral je trk z avtomobilom #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Američan je želel zaigrati poškodbo ob vzvratni vožnji avtomobila, a ga je kamera v tesli posnela in naposled je kazen plačal on.

V avtomobil vgrajene kamere so postale pomembne tudi zaradi prevarantov, ki znajo zaigrati trk z vozilom in nato od voznika zahtevajo odškodnino. To je bil namen tudi v tem primeru, ko je poskušal Američan ustvariti vtis, da ga je voznik tesle med vzvratno vožnjo zbil.

Privoščil si je celo vožnjo z rešilnim vozilom

Takoj ko se je začel voznik premikati vzvratno, se je vrgel po tleh in eno nogo obdržal kar na zadnjem odbijaču. Voznik je odpeljal, domnevni poškodovanec pa poklical policijo. Ta je prišla na prizorišče in ker je celo hlinil poškodbe, ga je v bolnišnico odpeljalo reševalno vozilo. Toda ko so nato policisti izsledili voznika tesle, je na plan prišla drugačna zgodba. Posnetek s kamere avtomobila je dokazal, da gre le za prevaranta.

Tako bo moral naposled kazen plačati sam. Najprej zaradi krivega pričanja in stroškov prevoza z reševalnim vozilom, teoretično pa bi ga lahko doletelo celo do pet le zaporne kazni.