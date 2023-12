Volkswagnov oblikovalec razkril zanimivo napoved #foto

Volkswagen je golfa z oznako GTI prvič predstavil na avtomobilski razstavi v Frankfurtu leta 1975. Izdelali so jih pet tisoč, do danes pa že 2,8 milijona avtomobilov z oznako GTI. Kot je na Instagramu objavil prvi Volkswagnov oblikovalec Andreas Mindt, prihaja leta 2026 še “električna različica kultnega modela”.

GTI kot golf ali ID.2?

Nemci so sicer že pred meseci napovedali električno različico GTI in sicer na osnovi koncepta ID.2all. Trenutno zato ni najbolj jasno, ali bo imel avtomobil kljub električnemu pogonu oznako golf GTI ali pa bodo oznako GTI vendarle dodali imenu električne družine ID. Koncept ID.2all obenem napoveduje razred manjši avtomobil od golfa, ki bo bližje današnjemu polu. Volkswagen bo naslednjo deveto generacijo golfa izdelal okrog leta 2028, razvili pa jo bodo na električno naprednejši platformi SSP.

Vse do letos je potekalo znamenito srečanje lastnikov vozil GTI pri avstrijskem Vrbskem jezeru pri Celovcu. Letos organizatorji s strani lokalne skupnosti za dogodek niso več dobili podpore in dovoljenja. Pri Volkswagnu so se kmalu odzvali in napovedali organizacijo takega srečanja prihodnje leto poleti v Wolfsburgu.