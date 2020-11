Volkswagen: “Za kazni rezervirali nekaj sto milijonov evrov.”

Avtomobilski proizvajalci v Evropi lovijo zadnje tedne pred koncem leta 2020 in prvimi ocenami, ali jim je uspelo izpolniti cilje Evropske unije in povprečni izpust lastne flote znižati na 95 gramov CO2 na kilometer. Pri tem delajo izračune mešanice prodaje lastnih vozil. Prodani bencinski avtomobil zvišuje povprečje, vsak prodani dizelski ga znižuje. Za to računico so kajpak najbolj učinkoviti povsem električni avtomobili, ki neposrednega izpusta CO2 v prometu nimajo.

Lansko leto so povprečni izpusti avtomobilskih družb v Evropi znašali 122,4 grama CO2 na kilometer.

Volkswagnu dogovor z MG Motorsom ne bo bistveno pomagal

“Ta naša interna tekma bo zelo tesna. Za vsak primer smo rezervirali nekaj sto milijonov evrov,” je priznal Frank Witter, prvi finančnik pri Volkswagnu. Nemci so se zanašali na svoj prvi namenski električni avtomobil ID.3, ki pa je s prihodom na trg zamujal za približno pol leta. Za zdaj so jih prodali nekaj več kot 40 tisoč, je razkril vodja prodaje Volkswagnovega koncerna Christian Dahlheim. “Tudi če bomo letos malenkostno zgrešili cilj, pa bo to le manjša ovira. Z novimi modeli teh težav v prihodnje ne bo več,” je dodal Witter.

Proizvajalci se sicer združujejo s tistimi, ki imajo v povprečju mnogo nižji izpust CO2. Od njih lahko tudi odkupijo določene bonuse CO2. Tako je Volkswagen povezan z znamko MG Motor, ki je danes v lasti Kitajcev.

Dobro kaže Volvu, Fiat Chrysler in Honda tudi v dogovor s Teslo

MG Motor je del Volkswagnovega skupnega podjetja s kitajskim SAIC. Ta dogovor bo vključil evropsko prodajo električnih vozil MG Motor v Volkswagnovo evropsko floto avtomobilov. Ker pa so pri MG Motor do zdaj prodali malo avtomobilov, dogovor ne bo v bistveno pomoč Volkswagnu. Njihovo povprečje bodo trenutno znižali le za 0,3 grama CO2 na kilometer.

Tak dogovor kajpak ne bo edini. Ford bo svoje izpuste CO2 združil z Volvom in se tako izognil visoki kazni. Partnerje za tak dogovor išče tudi Renault. Koncern Fiat Chrysler bo bonuse odkupil od Tesle, z njima pa se bo v Evropi povezala tudi Honda. Jaguar Land Rover bo sodeč po poročilih plačal okrog 90 milijonov funtov kazni.