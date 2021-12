Volkswagen sprejel kritike in pripravil novost za golfa

Volkswagen je z golfom precej digitaliziral notranjost avtomobila in številne klasične fizične gumbe so nadomestili le še digitalni. Enako je tudi v njihovih električnih avtomobilih. Toda infozabavni vmesnik z zaslonom je pogosto počasi odziven in ima skrite napakice, ki otežijo njegovo upravljanje. Nemci so sprejeli kritike s trga in pripravili izboljšave za sistem.

Hitrejše delovanje in nič več zmotnih pritiskov neželenih gumbov?

Pripravili bodo novo procesno enoto, ki bo po zagotovilih Volkswagna za trikrat izboljšala grafično zmogljivost in za četrtino tudi hitrost obdelovanja podatkov. Tem nadgradnjam bodo dodali programske novosti. Z njimi bodo poskusili preprečiti, da bi voznik nehote s prsti pritisnil na več gumbov.

Tako bo zdaj sistem na primer izključil drsnik za glasnost zvočnikov, kadar bo imel voznik roko blizu osrednjega zaslona. Obenem bodo izboljšali tudi infrardeče senzorje, ki bodo omogočili upravljanje z gestami rok z večje oddaljenosti.