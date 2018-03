Volkswagen Golf Rabbit: ponudba, ki jo preprosto morate zgrabiti

Januarja je minilo natanko 46 let, ko je s proizvodnega traku v Wolfsburgu prišel prvi serijski Volkswagen Golf. Bil je naslednik prodajno zelo uspešnega in posledično kultnega Volkswagnovega hrošča in je voznikom ponudil "ljudski avto" nove generacije.

Volkswagnov Golf ima v srcih Slovencev svojevrsten kultni status. Ko se vanj usedemo, se preprosto počutimo domače.

V več kot 40 letih svojega obstoja in sedmih generacijah je Golf našel več kot 33 milijonov kupcev. Samo lani so jih v Evropi recimo prodali 500.508, največ med vsemi avtomobili. Z zadnjo intenzivno prenovo pa bo ta model, ki velja za merilo svojega razreda, nedvomno ostal na zastavljeni smeri uspeha.

Tako vsestranski kot le malokateri avto

Po zaslugi digitalizacije, izboljšane varnosti in udobja, večje učinkovitosti in predvsem do uporabnika prijaznega avtomobila ima Golf Rabbit kaj pokazati.

Pri tem vrsta najsodobnejših multimedijskih in asistenčnih sistemov zagotavlja, da boste zlahka kos vsem izzivom današnjega in tudi jutrišnjega dne.

Zunanjost: ko se dinamika sreča z eleganco

Golf je jasno prepoznaven že na prvi pogled - in kot pri vsaki generaciji vzbuja pozornost z markantnim in suverenim videzom. Ključno vlogo pri tem imajo žarometi in odbijača, dinamično zasnovana mreža hladilnika, zadnji difuzor ter zadnje LED-luči s posebno izrazno močjo.

Novi Golf tudi vizualno prepriča v vseh pogledih. Sprednji del izstopa z izrazito športno oblikovano mrežo hladilnika. Na njej je Volkswagnov znak, pod katerim je nameščen sprednji senzor za številne opcijske asistenčne sisteme. Pri izvedbah Comfortline in Highline mrežo hladilnika krasi kromirana letev. Zaradi ozkih žarometov, ki ob straneh segajo visoko v blatnika, in izrazito ravnega spodnjega dela odbijača se zdi, da ima vozilo poudarjeno nizko lego, kar dodatno prispeva k videzu izjemne dinamike. Zaobljena silhueta z značilnim C-stebričkom v kombinaciji z veliko medosno razdaljo in kratkima previsoma izžareva svojstven elan Golfa. Na zadku prepričajo športno-elegantne linije, zadnji difuzor in zadnje LED-luči, ki zrcalijo suvereni značaj vozila.

Notranjost: ko se prostornost sreča z udobjem, kakovostjo in novimi tehnologijami

V notranjosti novega Golfa se boste počutili tako prijetno, da si boste vsakič znova zaželeli, da bi vožnja trajala še nekoliko dlje. Prava proporcionalna razmerja vozniku in sovozniku, pa tudi potnikom na zadnjih sedežih, zagotavljajo veliko prostora za noge.

Celotna notranjost se ponaša s kakovostnimi materiali in vrsto inteligentnih detajlnih rešitev, ki prepričajo tako z videzom kot tudi na otip. To velja na primer za ergonomske sedeže, velik prtljažnik, belo osvetljena stikala in rahlo proti vozniku obrnjeno sredinsko konzolo, ki zaradi posebne ergonomske zasnove omogoča optimalno upravljanje.

- avtomatska klimatska naprava, - Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili ter zaznavanjem peščev, - funkcija večnaletnega zaviranja, - zaznavanje utrujenosti voznika, - električni pomik vseh stekel, - naprava Bluetooth za prostoročno telefoniranje, - parkirni sistem ParkPilot - in še več.

S čim navdušuje večji brat?

Karavanskega Golfa odlikujejo predvsem dinamična oblikovna zasnova, športni motorji in vrsta asistenčnih sistemov, ki v vseh pogledih razkrivajo svoje poreklo.

Dovolj prostora za vse vaše načrte

Golf Variant navdušuje predvsem zaradi nadgrajene funkcionalnosti. Eden najboljših delov karavanskega Golfa je namreč njegov prostoren prtljažni prostor, ki je med najobsežnejšimi v segmentu. Njegova prostornina znaša 605 litrov, ki jih lahko s podrtjem zadnje klopi povečamo na 1.620. Golf Variant ponuja obilo prostora za domala vse vaše načrte, pa naj gre za izlet na morje s surfi v prtljažniku ali za tedenske nakupe v supermarketu.

Zaradi izjemno nizkega spodnjega roba prtljažnika in prtljažnega dna z nastavljivo višino je udobje zagotovljeno tudi pri natovarjanju težjih predmetov. Štirje pritrdilni obročki so nadvse praktična rešitev za pričvrstitev prtljage. Prtljažni rolo je mogoče preprosto odstraniti in ga shraniti pod prilagodljivo prtljažno dno, kar pomeni, da lahko pri prevozu večjih predmetov hitro zagotovite dodatni prostor. Če to še vedno ni dovolj in bi radi izkoristili maksimalno prostornino prtljažnika, lahko poleg prtljažnega roloja odstranite še nastavljivo prtljažno dno.

Udobje v kabini

Tudi notranjost prinaša dovolj odlagalnih mest. Ne glede na velikost potnikov imajo zagotovo vsi dovolj prostora. V prostorni notranjosti ima voznik na dosegu vse gumbe ter dober pogled na velik osempalčni zaslon na dotik visoke ločljivosti. Na vsaki strani so gumbi za bližnjice, ki so občutljivi na dotik in s katerimi lahko hitro preklapljate med glavnimi funkcijami - meniji. Tu sta še dva vrtljiva gumba, eden za upravljanje glasnosti, drugi za preklapljanje med meniji ali pa za spreminjanje velikosti zemljevida. Poslušate lahko radijske frekvence DAB, prek Bluetootha povežete pametni telefon, ne manjkata pa niti vtičnici za AUX in USB. CD-predvajalnik se skriva v predalu pred sovoznikom. Notranjost je v celoti osvetljena z ambientalno osvetlitvijo. Za prijetno ozračje bo poskrbela vgrajena dvopodročna klimatska naprava.

Notranjost avtomobila pa ni samo prostorna, pač pa tudi udobna. Opcijski 14-smerno nastavljivi sedež ergoActive s športno-komfortno zasnovo zagotavlja sproščeno sedenje. Na voljo je za voznika in ima trdno osnovno strukturo, ki je prilagojena obliki hrbtenice.

