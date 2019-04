Volkswagen Golf navdušuje tudi v zadnji generaciji

Oglasno sporočilo

Volkswagen Golf v vseh generacijah skrbi za izjemen nastop. S številnimi aduti že vrsto let predstavlja najboljšo izbiro v srednjem kompaktnem razredu. Poznamo več izvedenk, kot je recimo običajna petvratna kombilimuzina, Golf Variant in Golf Sportsvan ter ostale. Sedaj je v prodaji sedma generacija, ki je bila predstavljena leta 2012 (Volkswagen Golf 7). Že leta 2019 pa pričakujemo Volkswagen Golf 8. Znamka Volkswagen pri modelu Golf vsekakor ne skopari na tehnologiji.

Pri Porsche Inter Auto imamo za vas vedno bogato ponudbo Volkswagen Golf modelov različnih cenovnih razredov.

Volkswagen Golf rabljena vozila, Volkswagen Golf cena - vedno ugodna!

Volkswagen Golf nova vozila, Volkswagen Golf ugodno financiranje!

Volkswagen Golf 2018 prenova - “facelift”

Lani je Volkswagen predstavil rahlo prenovljenega Golfa 7 in s tem poskrbel za nadaljevanje zgodbe o uspehu tega modela, ki se je začela pisati že davnega leta 1974. Takrat je bila premierno predstavljena prva generacija Golfa. V primerjavi s sedmo zadnjo generacijo Golfa, ki je bila prvotno predstavljena leta 2012 in tehnološko posodobljena leta 2017 smo dobili Golfa, ki se zna bolj kot kdaj koli povezati s svojo okolico. V svojem segmentu je Volkswagen Golf že zdavnaj uveljavil vgradnjo nove vrste digitaliziranih prikazovalnih in upravljalnih elementov ter z asistenčnimi sistemi iz višjih avtomobilskih razredov prepriča tudi najbolj zahtevne. Že generaciji: Volkswagen Golf 5 in Volkswagen Golf 6 sta bili izjemno uspešni. Volkswagen Golf 7 in Volkswagen Golf 8, ki bo kmalu predstavljen, pa sta več kot le dostojna naslednika.

Volkswagen Golf z izpopolnjeno mero varnosti

Vse izvedbe modela Volkswagen Golf so serijsko opremljene s sistemom start-stop in z rekuperacijskim načinom delovanja. Poleg tega ima Volkswagen Golf vgrajeno tudi funkcijo večnaletnega zaviranja, ki v primeru trčenja vozilo samodejno večkratno zavira, da bi se prisotna kinetična energija lahko čim bolj zmanjšala. Za Volkswagen Golfa je opcijsko v ponudbi tudi proaktivni sistem zaščite potnikov. Če ta sistem zazna potencialno nezgodno situacijo, se voznikov in sovoznikov varnostni pas samodejno vnaprej napneta, da bi bila s tem zagotovljena najboljša možna zaščita, ki jo nudita sistema varnostnih blazin in varnostnih pasov.

Če pa je situacija še bolj kritična, denimo če pride do prekrmiljenja ali podkrmiljenja, pri čemer se vključi ESC, se poleg tega zaprejo stranska stekla (do končne reže) in strešno okno. Če so okna in streha skoraj do konca zaprti, se varnostne blazine za glavo oz. stranske varnostne blazine lahko optimalno naslonijo nanje, tako da je njihov učinek kar najboljši.

Asistenčni sistemi Volkswagen Golf

Volkswagen Golf ima številne asistenčne tehnologije, kot so sistem za nadzor prometa Front Assist s funkcijo mestnega zaviranja v sili, avtomatsko uravnavanje razdalje (ACC), asistenca za ohranjanje smeri Lane Assist, sistem za zaznavanje utrujenosti voznika, funkcija prepoznavanja prometnih znakov, najnovejša generacija parkirnega sistema s krmilno avtomatiko Park Assist ter avtomatizirani funkciji za uravnavanje luči Light Assist in Dynamic Light Assist.

Volkswagen Golf tehnični podatki

Poleg tega lahko omenimo še druge sisteme, denimo progresivno krmiljenje, izbiro voznega profila z do petimi programi (Eco, Sport, Normal, Individual in v kombinaciji s sistemom za dinamično uravnavanje podvozja DCC plus tudi program Comfort), ergonomski športni sedež (ergoActive), zaščito pred točenjem napačnega goriva za dizelske modele, komfortno termoizolacijsko zasteklitev ter zadnjo generacijo informacijskih in razvedrilnih sistemov. Volkswagen Golf dimenzije:

Dolžina Širina Višina Medosna razdalja Prtljažni prostor S podrto klopjo

Volkswagen Golf 4258 mm 1790 mm 1492 mm 2620 mm 380 litrov

1270 litrov

Volkswagen Golf Variant 4567 mm 1799 mm 1496 mm 2620 mm 605 litrov 1620 litrov

Volkswagen Golf Variant Alltrack 4567 mm 1799 mm 1515 mm 2629 mm 605 litrov 1620 litrov

Volkswagen Golf z najnovejšo tehnologijo

Vsi informacijski in multimedijski sistemi za Volkswagnovega Golfa so serijsko opremljeni z zaslonom na dotik. Naprave so na voljo v šestih izvedbah in s tremi različnimi velikostmi zaslonov: 5-palčnim, 5,8-palčnim in 8-palčnim. Zasloni od velikosti 5,8 palca naprej so pri znamki Volkswagen opremljeni s senzorjem približevanja: ko se voznik ali sovoznik s prstom približata zaslonu, sistem iz prikazovalnega samodejno preklopi v upravljalni režim. Poleg tega imajo zasloni integrirano funkcijo, ki omogoča, da s potegom prsta pregledujemo sezname ali v mediateki listamo po naslovnicah CD-plošč. Opcijsko so med drugim na voljo še vrhunski avdiosistem proizvajalca Dynaudio ter dva telefonska vmesnika (Comfort in Premium). Za model Volkswagen Golf so na voljo paketi opreme Golf Trendline, Golf Comfortline in Golf Highline. V okviru različic Trendline in Comfortline se kupci lahko odločijo tudi za Golf Variant TDI BlueMotion. Ta se od ostalih različic razlikuje v vizualnem izgledu in po tehničnih podatkih. Volkswagen Golf cena je v vseh primerih povsem konkurenčna.

Volkswagen Golf: napredni bencinski TSI in dizelski TDI motorji

V model Volkswagen Golf se vgrajujeta dve popolnoma novo razviti generaciji pogonskih motorjev. Kot je bilo omenjeno že v uvodu, je vseh sedem motorjev kombiniranih s sistemom start-stop (za pribl. štiri odstotke nižja poraba) in z rekuperacijo (izpust CO2 manjši za okrog tri odstotke). Za prestavljanje se v Golfu glede na izbrani motor uporabljajo 5 in 6 stopenjski ročni menjalniki. Poleg tega je večino agregatov: bencinski TSI in dizelski TDI mogoče kombinirati tudi z samodejnim menjalnikom za neposredno prestavljanje (DSG).

Bencinski motorji imajo moč 63 kW (85 KM), 77 kW (105 KM), 90 kW (122 KM) in 103 kW (140 KM). Z učinkovitostjo se lahko pohvalijo prav vsi motorji za model Volkswagen Golf, še posebej učinkovito pa Golfa seveda poganjajo dizelski motorji. Moč teh treh sodobnih dizelskih modelov v Golfu: 77 kW (105 KM), 81 kW (110 KM) in 110 kW (150 KM). Pri tem pa varčnost ne odlikuje samo 110-konjskega TDI BlueMotion motorja, ki v povprečju porabi samo 3,3 l/100 km; celo TDI z močjo 110 kW in navorom 320 Nm se s porabo 4,2 l/100 km močno približa magični 4-litrski porabi.

Volkswagen Golf GTI in Volkswagen Golf R

Pri Volkswagnu je kratica GTI (ter Volkswagen Golf R) že več kot tri desetletja sinonim za suvereno vozno dinamiko. Legendarni športni avto kompaktnega formata je na voljo v dveh različno močnih izvedbah: serijsko z 220 KM, kot Volkswagen Golf GTI Performance pa z 230 KM in zaporo diferenciala na sprednji premi. Volkswagen Golf GTI ima pod pokrovom motorja vgrajen bencinski turbomotor (TSI) z močjo 162 kW (220 KM). Prvič v zgodovini tega legendarnega športnega avtomobila je za Volkswagen Golf GTI že tovarniško na voljo še ena izvedba z večjo močjo: GTI Performance. Pri tej različici je največja moč povečana na 169 kW (230 KM). Obe izvedbi GTI imata enak, zavidanja vreden navor 350 Nm. GTI lahko v 6,5 sekunde pospeši do 100 km/h, njegova končna hitrost pa je 246 km/h (GTI Performance: 6,4 sekunde za pospešek do 100 km/h in največja hitrost 250 km/h). Obe GTI-različici sta opremljeni s sistemom start-stop, izpolnjujeta izpušni standard EU 6, v kombinaciji s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom pa beležita enako nizko porabo goriva 6,0 l/100 km (emisija CO2: 139 g/km).

Volkswagen Golf GTI cena - kljub vsemu ugodna!

To pomeni, da je poraba v primerjavi s prejšnjo generacijo Volkswagen Golf GTI manjša za 18 %. Z opcijskim 6-stopenjskim menjalnikom DSG znaša poraba GTI-jev 6,4 oz. 6,5 l/100. Športni značaj Golfa GTI se zrcali v specifičnem sprednjem in zadnjem odbijaču, tradicionalno rdeče lakiranih zavornih čeljustih, dveh kromiranih izpušnih ceveh in športnem podvozju. Poleg tega velja od zunanjih elementov omeniti še 17-palčna GTI auminijasta platišča Brooklyn in pnevmatike z dimenzijo 225/45, stranska pragova, usmernik zraka na robu strehe, difuzor in zatemnjene zadnje luči z LED tehnologijo (vklj. z LED-osvetlitvijo registrske tablice). V notranjosti optično najbolj pritegnejo vrhunski športni sedeži s karo vzorcem ("Clark"), črna stropna obloga in rdeča ambientna osvetlitev, vključno z osvetljeno vstopno letvico. Dodati velja še športne detajle opreme v slogu GTI, kot so športni volan, glava prestavne ročice, kombinirani instrument, specifične dekorativne letve ter pedali in opora za nogo iz legiranega jekla.

Za odlično mešanico udobja in varnosti v Volkswagen Golfu GTI je Volkswagen poskrbel z obseženim izborom opreme: poleg biksenonskih žarometov, progresivnega krmiljenja, ParkPilota (parkirni senzorji spredaj in zadaj) in sistema za zaznavanje utrujenosti voznika sodijo zraven še radijski sistem Composition Touch, avtomatska klimatska naprava Climatronic in Zimski paket. Serijsko so na voljo naslednje barve lakov: tornado rdeča, črna in čista bela. Volkswagen Golf R pa predstavlja še bolj izpopolnjeno športno različico s še zmogljivejšim motorjem. Že naslednji generaciji Volkswagen Golf 5 in Volkswagen Golf 6 sta imele špotne različice, pa tudi generacije pred tem tudi. Volkswagen Golf 7 predstavlja še več in Volkswagen Golf 8 pa tudi obljubja ogromno!

Volkswagen Golf z DSG Poraba goriva Najvišja hitrost 0 - 100 km/h

Bencin 1.0 TSI BMT 85kW (115KM) 4,9l/100km 196 km/h 9,9 s

Bencin 1.5 TSI ACT BMT 96kW (130KM) 4,9l/100km 209 km/h 9,1 s

Bencin 2.0 TSI BMT 221kW (300KM) 7,1l/100km 250 km/h 4,6 s

Dizel 1.6 TDI BMT 85kW (115KM) 4,0l/100km 198 km/h 10,5 s

Dizel 2.0 TDI SCR BMT 4MOTION 110kW (150KM) 4,9l/100km 211 km/h 8,6 s

Volkswagen Golf karavan - vsestransko uporabno karavanska različica Variant

Najuspešnejši evropski proizvajalec avtomobilov ponuja kupcem tudi vsestransko uporabno karavansko različico modela Volkswagen Golf. Podobno kot pri klasičnem kombilimuzinskemu Golfu se je masa vozila tudi pri Golf karavan Variant močno zmanjšala, ker je za do 100 kg lažji od Golfa VI in opremljen s celo armado novih asistenčnih sistemov.

Volkswagen Golf Variant

Golf Variant je danes eleganten vsestranski avtomobil, ki nizko porabo goriva in hkrati dinamične vozne zmogljivosti združuje z zelo visoko kakovostjo in prilagodljivostjo. Prostornina prtljažnika se je v primerjavi s predhodnikom povečala s 505 na 605 litrov. Če pa v vozilo prtljago naložimo do naslonjal sprednjih sedežev in do stropa, se Golf Variant lahko pohvali s prtljažno kapaciteto kar 1.620 litrov (prejšnji model: 1.495 litrov). Prtljažni prostor meri do zadnje sedežne klopi v dolžino 1.055 mm, do naslonjal sprednjih sedežev pa 1.831 mm; na najožjem delu meri prtljažnik v širino spoštljive 1.003 mm; spodnji rob prtljažnika je praktično nizek, le 630 mm nad tlemi – s temi podatki bi moral biti Golf Variant zlahka dorasel večini transportnih nalog.

Volkswagen Golf oprema

Kar zadeva opremo, je karavan zdaj prvič opremljen s prtljažnim rolojem, ki ima dvostopenjsko navijalno avtomatiko; kadar roloja ne potrebujemo, ga tako kot predelno mrežo lahko shranimo pod dnom prtljažnega prostora. Poleg tega je pri novem Golf Variant prtljažno dno zdaj mogoče nastaviti po višini oziroma ga je mogoče blokirati v različnih položajih, lahko pa ga tudi v celoti odstranimo. Še bolj praktično uporabna sta tudi vzvod za sprostitev naslonjala zadnje sedežne klopi iz prtljažnika, pa tudi samo podiranje naslonjala. Uporabnost Volkswagen Golf karavan prtljažnika podkrepijo tudi štirje kaveljčki za vrečke ali torbice. Aktualne cene si lahko ogledate v Volkswagen Golf cenik (VW Golf cenik).

Volkswagen e-Golf z dosegom do 300 kilometrov

Kot prvi model v svojem razredu je Volkswagen Golf 7 od leta 2014 na voljo tudi z izključno električnim pogonom (e-Golf) in tudi s priključnim hibridnim pogonom (Golf GTE). Leta 2016 je Volkswagen svetovni javnosti premierno predstavil novo generacijo e-Golfa*. Brezemisijski e-Golf ima v primerjavi s prejšnjo generacijo več moči, večji doseg in inovativnejšo opremo. Ključno je povečanje dosega: e-Golf lahko zdaj z enim polnjenjem baterije lahko v povprečju (odvisno od načina vožnje in uporabe klimatske naprave) prevozil do 200 kilometrov – to pomeni, da se je njegov akcijski radij povečal za okrog 50 odstotkov. Po kriterijih "novega evropskega voznega cikla" (NEVC) znaša doseg vozila do 300 kilometrov. e-Golf, ki je na voljo samo v 5-vratni izvedbi, je postal prva izbira za vse, ki si želijo kakovostnega in popolnoma brezemisijskega vozila. Volkswagen je lani v e-Golf pričel vgrajevati novo litij-ionsko baterijo, katere kapaciteta se je s 24,2 kWh povečala na 35,8 kWh. V času ene ure se baterija na hitri polnilni postaji (DC/40 kW) lahko napolni na 80 odstotkov. Čez noč ali med službo pa se baterija na stenski polnilni postaji (AC/7,2 kW) lahko 100-odstotno napolni v manj kot šestih urah. Volkwagen e Golf cena je ugodna glede na vso tehnologijo.

Izpopolnjena električna tehnologija – Volkswagen Golf

Energija se zdaj še bolj suvereno kot prej pretvarja v pogonsko moč: elektromotor razvije zdaj 100 kW, kar je 15 kW več kot pri prvi različici Volkswagen e-Golf. Hkrati se je največji navor električnega agregata povečal z 270 Nm na 290 Nm. Povprečna poraba e-Golfa znaša po kriterijih "novega evropskega voznega cikla" (NEFZ) 12,7 kWh/100 km. Lokalnih izpustov ni. Volkswagen je z modelskim letom 2017 izboljšal tudi vozne zmogljivosti e-Golfa. Brezemisijski štirivratnik pospeši do hitrosti 100 km/h v 9,6 sekunde. Najvišja hitrost znaša 150 km/h.

Volkswagen Golf 8 bo predstavljen leta 2019!

Vse relevantne novosti ob lanskoletni pomladitvi modela Golf je dobila tudi serijska različica e-Golfa – vključno s spremenjenim sprednjim delom in zadkom z žarometi in zadnjimi lučmi, oboje s celostno LED tehnologijo. V Volkswagen e-Golfu je vgrajen tudi aktivni informacijski zaslon. To je prvi električni avtomobil, v katerem lahko funkcije upravljamo z gestami. Serijska oprema vključuje tudi multimedijski sistem Discover Pro. Tudi za e-Golf so na voljo spletne storitve e-Remote in Guide & Inform ter vmesnik za pametni telefon App-Connect. Lani je Volkswagen e-Golf razširil tudi ponudbo asistenčnih sistemov za ta model. Tako so kupci deležni vgradnje asistence za zastoje in prepoznavanja pešcev za sistem Front Assist z mestno funkcijo zaviranja v sili in sistem Emergency Assist. Prav tako pa pričakujemo tudi novo generacijo Volkswagen Golf 8, ki naj bi na ceste zapeljala proti koncu leta 2019.

Volkswagen Golf - preverjena rabljena vozila

Pri Porsche Inter Auto d.o.o. vam ponujamo nove in tudi rabljene avtomobile z znanim poreklom, poleg tega pa še kvalitetno vzdrževanje z usposobljenimi servisnimi storitvami in originalnimi rezervnimi deli. Zraven vam nudimo mnoga jamstva in garancije s katerimi se zavežemo, da bo vaš 'jekleni konjiček' deloval še dolgo časa. Z vami smo tekom celotnega procesa - od registracije pa do servisa. V vseh naših poslovalnicah lahko najdete rabljena vozila Volkswagen, rabljena vozila Audi, rabljena vozila Škoda, rabljena vozila SEAT in rabljena vozila Porsche, kot tudi mnoge druge znamke. Pri Porsche Inter Auto d.o.o. smo za kupce rabljenih vozil ustvarili tudi posebno blagovno znamko 'Das WeltAuto'. Pri nas imamo pripravljeno ponudbo rabljenih vozil s podrobno proučenim ozadjem, ki so večinoma slovenskega porekla. Poleg tega so takšna rabljena vozila dobro vzdrževana, natančno pregledana in posledično tudi varna, saj kontrolni pregled rabljenega avtomobila vsebuje vse od vizualnega pregleda do pregleda tehničnih sklopov in karoserije, ki ga opravijo naši visoko usposobljeni tehnični strokovnjaki. V roke vam tako predajo skrbno pregledano in vzdrževano rabljeno vozilo z dejanskim stanjem prevoženih kilometrov. Za vsa vozila pod znamko Das WeltAuto vam ponujamo tudi 12 mesečno garancijo.

Prednosti financiranja pri podružnicah Porsche

Enostavno in hitro, prvi odgovor v 24 urah

Strokovna pomoč pri nakupu in izbiri ustreznega načina financiranja kar pri prodajnem strokovnjaku po sistemu – vse na enem mestu

Način financiranja prodajni strokovnjak vedno prilagodi osebnim željam, pričakovanjem in zmožnostim kupca

Stalne prodajne akcije financiranja, ki so plod tesnega sodelovanja med uvoznikom znamke, družbe Porsche Finance Group Slovenia in prodajalcem in vedno pomenijo še ugodnejši nakup

Financiranje je tako vedno prilagojeno koncernskim znamkam

Vas zanima vozilo Volkswagen iz zaloge in Volkswagen akcija staro za novo?

Izberite si novo ali rabljeno vozilo znamke Volkswagen na naši strani www.porscheinterauto.net, mi pa odkupimo vaše vozilo. Hitro in preprosto! Za vas imamo odlično ponudbo »staro za novo«! Vse formalnosti bomo uredili mi, naše storitve bomo priredili vašim potrebam. Pri nas ni drobnega tiska, ni neprijetnih presenečenj pri odkupu vozila, menjavi staro za novo ali staro za staro.

Prednosti ob Volkswagen odkupu vozila in akciji staro za novo ali staro za staro Volkswagen:

hitra cenitev vašega sedanjega vozila v naših poslovalnicah;

ponujamo vam največ pri odkupu vozil znamk Volkswagen, Škoda, Audi, SEAT in Porsche;

dodatne ugodnosti ob nakupu novega vozila v primeru akcije »staro za novo«;

posebno ugodno financiranje pri Porsche Finance Group Slovenia.

Prodaja novih in rabljenih vozil Volkswagen – Porsche Inter Auto

Porsche Ljubljana1000 LjubljanaBravničarjeva ulica 5Tel. (+386) 1 58 25 300 http://www.porscheljubljana.com Porsche Maribor2000 MariborŠentiljska c. 128aTel. (+386) 2 65 40 300 http://www.porschemaribor.com Porsche Koper6000 Koper - CapodistriaAnkaranska cesta 10Tel. (+386) 5 61 16 500 http://www.porschekoper.com

Naročnik oglasnega sporočila je Porsche Interauto.