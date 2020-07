Vesoljska ladja: najhitrejši kabriolet že razprodan #foto

Lamborghini je razkril brezstrešno različico modela syan in osupnil svet z videzom, številkami in navsezadnje tudi s ceno. Najmočnejši kabriolet pri znamki poganja 6,5-litrski dvanajstvaljnik s 602 kilovatoma, za ekološkost pa poskrbi tehnologija blagega hibrida. Izdelali bodo vsega 19 primerkov in prav vsi so že razprodani.