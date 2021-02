Medtem ko je zunanjost četrte generacije škode fabie še zakrita, so že znane nekatere podrobnosti češkega majhnega avtomobila. Fabia bo postala občutno večja in prav nič več majhna, poganjali jo bodo le še bencinski motorji.

Pri Škodi so za zdaj pokazali le zakrito zunanjost fabie, notranjosti pa še ne. Foto: Škoda Pri Škodi so razkrili dimenzije nove fabie, ki jo bodo izdelali na koncernski modularni platformi MQB A0. To si deli z volkswagnom polom in seat ibizo. Fabia bo dolga 4,1 meter in široka bo 1,78 metra. V primerjavi s staro fabio bo 11 centimetrov daljša, 4,8 centimetra širša, ob tem pa bo imela tudi 9,4 centimetra daljšo medosno razdaljo. Ta bo znašala 2,56 metra, kar je enako kot pri ibizi in 1,6 centimetra več kot pri polu.

Te številke kažejo, da bo fabia postala precej večji avtomobil. Prostornina prtljažnika bo 380 litrov, kar je 50 litrov več kot do zdaj. Pri Škodi prav tako poudarjajo nizek koeficient zračnega upora, ki naj bi bil najmanjši v razredu.

Foto: Škoda

Moč bencinskih motorjev od 48 do 110 kilovatov

Fabio ne bodo poganjali dizelski motorji, na voljo bodo le bencinski. Litrski atmosferski trivaljnik bo na voljo z 48 ali 59 kilovati moči, pri bencinskem motorju TSI s turbo polnilnikom pa bo moč 70 ali 81 kilovatov. Poleg tega bo fabia na voljo tudi z 1,5-litrskim bencinskim motorjem TSI, ki ima 110 kilovatov moči.

Osnovni menjalnik bo petstopenjski ročni, pri močnejših motorjih TSI pa tudi šeststopenjski ročni in sedemstopenjski samodejni menjalnik DSG.

Pri Škodi obljubljajo porabo goriva okrog pet litrov na sto prevoženih kilometrov (po standardu WLTP) in tako pri 50-litrski posodi za gorivo več kot 900 kilometrov dosega.

Za Škodo že 22 let zgodba o uspehu

Škoda je fabio sicer predstavila leta 1999 in od takrat so jih izdelali več kot 4,5 milijona. Največji trgi zanjo so Nemčija, Češka in Velika Britanija. Zgolj predlani so jih izdelali 160 tisoč.

Novo fabio lahko na cestah pričakujemo proti koncu leta, prihodnje leto predvidoma sledi še karavanska izvedba.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda