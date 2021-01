Že kot študent pri Škodi: Čeh, ki je uradno tudi Slovenec

Tako kot njegov ded in oče se je že kot študent zaposlil pri Škodi v Mladi Boleslavi in že zadnjih trinajst let vodi češko avtomobilsko znamko v Sloveniji. Tu se počuti kot doma, poročil se je s Slovenko in si pridobil slovensko državljanstvo. Petr Podlipny je izkušen avtomobilski menedžer, ki je pravi sogovornik tudi za spomine na lansko krizno leto, ki se dejansko še ni zares končalo, in na spremembe v gospodarstvu ter današnji neposredni primerjavi Slovenije in Češke.

Odraščal je v Mladi Boleslavi, mestu na levem bregu reke Jizera, oddaljenemu kakih 50 kilometrov severovzhodno od Prage. Mesto, v katerem danes živi okrog 44 tisoč prebivalcev in je najbolj znano kot domače mesto avtomobilske znamke Škoda. Že njegov pradedek je delal za znamko Laurin in Klement, dedek in oče pa za Škodo. Tam je svojo prvo službo dobil tudi Petr Podlipny.

Kot študent je pri Škodi začel delati, ko se je končalo obdobje škod 105 in 120, prihajal pa je model favorit, Škodo pa je začel prevzemati koncern Volkswagen. Tovarna ga je na študij v Prago poslala kot svojega štipendista in pozneje je v tovarni hitro dobil pomembne funkcije. Leta 2000 je prevzel odgovornost za češki trg, kjer je Škoda z dvema modeloma nadzirala več kot polovico trga. Osem let pozneje je prevzel Škodo v Sloveniji, kjer je imela znamka bistveno manjši tržni delež in se je še otepala nekdanjega negativnega socialističnega prizvoka.

V teh trinajstih letih je Podlipny še veliko bolje spoznal Slovenijo, bil priča spremembam na trgu in hitri rasti Škodinega tržnega deleža, poročil se je s Slovenko in si pridobil slovensko državljanstvo.

Najprej čestitke za naziv Slovenski avto leta za škodo octavio. Koliko tak naziv pomeni za vas v smislu prodaje in zastopanja avtomobila na trgu.

Hvala, naziva smo zelo veseli in tudi hvaležni smo zanj. Ta nagrada pomeni dodatno spodbudo pri prodaji, tako za model octavia, kot druge modele znamke Škoda, saj krepi zaupanje in zanimanje za znamko nasploh. To je potrditev, da smo na pravi poti. V teh turbulentnih časih je to tudi zelo pomembna motivacija za naše poslovne partnerje in ekipo pri uvozniku. To je tudi lepa novica za našo tovarno, ki je naš uspeh ponosno delila preko Twitter kanala.

Se spomnite, kakšne poslovne in prodajne načrte ste imeli pred enim letom - torej še pred izbruhom epidemije s covid-19. Kaj je bila januarja 2020 vaša največja "težava"?

Takrat smo načrtovali prodajo okoli 7.200 vozil, na koncu pa smo jih prodali 6.360. Hudih težav ni bilo. Največ smo se ukvarjali s tem, da bomo še pred prihodom nove pravočasno odprodali zalogo prejšnje generacije octavie. Skrbelo nas je tudi, da ne bo dovolj proizvodnih zmogljivosti za - na primer model kamiq.

Kdaj je bilo lani za vas kot direktorja znamke Škoda najtežje, najbolj nepredvidljivo?

Moja osebna izkušnja je, da je bilo najbolj nepredvidljivo v prvih marčevskih dnevih, ko smo bili v popolnem zaprtju in smo vsi delali od doma. Takrat je bilo res stresno, ogromno je bilo neznanega, razmere so bile negotove. Skrbelo nas je, kako bomo po zaprtju avtomobilskih salonov organizirali delo na daljavo za sodelavce in trgovske partnerje, vse to pa seveda v kombinaciji skrbi za družino, zdravje itn. Smo pa kot ekipa delovali odlično in uigrano tako, da smo se hitro znašli.

Ste se lani kdaj bali, da bo celoten trg padel celo za več kot končnih okvirnih 25 odstotkov?

Pravzaprav smo imeli pripravljene tudi slabše scenarije, na koncu pa smo vsaj z vidika Škode dosegli svoje četrto najuspešnejše leto v Sloveniji.



Bi lahko ocenili, pa ne le za Škodo, ampak tudi za celoten trg, kako uspešno so oz. bodo trgovci preživeli lansko leto? Predvsem tisti manjši, ki verjetno tudi nimajo velikih finančnih rezerv? Kako ste lani vi pomagali svojim pooblaščenim trgovcem in serviserjem?

Za ostale igralce na trgu nočem, oziroma ni primerno govoriti. Na splošno bi rekel, da velja za avtomobilske znamke in trgovce, ki so bili stabilni in uspešni v preteklosti, da bodo prebrodili tudi to obdobje relativno dobro. Težave bodo tam, kje posel ni tekel pravilno že v tistih "dobrih" letih.

Mi smo veliko izpada trga kompenzirali s povečanjem tržnega deleža. Fizičnim kupcem smo prodali celo več kot lani. Hkrati je krepko rastoča prodaja v prejšnjih letih zagotovila stabilen promet v delavnicah, tako da so naši trgovci leto 2020 dobro, oz. skoraj normalno prestali. Poleg tega dolgoročno delamo na tem, da je trgovska mreža stabilna in zdrava. To se je zdaj obrestovalo. Operativno smo si pomagali predvsem s hitro odprodajo zaloge, zagotovitvijo ustreznih prodajnih podpor in marketinga ter zagonom spletnih kanalov prodaje.

Kako ste leto 2020 preživeli v Sloveniji pri Škodi. Kakšne so bile prodajne številke, tržni deleži?

Kot sem že omenil, 6.360 prodanih vozil je naš četrti najboljši rezultat v zgodovini, primerljiv z letom 2016. Rekorden je bil tržni delež, ki je dosegel skoraj 11 odstotkov. Še več, 12 odstotkov smo dosegli pri prodaji osebnih vozil fizičnim osebam. Ta podatek je za nas celo bolj reprezentativen, saj ni vpliva tako imenovanih enodnevnih registracij.

So se nakupne navade oziroma pričakovanja kupcev v Sloveniji v zadnjih letih kaj bistveno spremenile?

Jaz to dojemam kot evolucijo in kot logične postopne spremembe. Nobenih dramatičnih preskokov ni bilo. Kupci so veliko bolje obveščeni in večinoma že odločeni, predno vstopijo v salon. Tukaj je vpliv digitalnih medijev velik. Veliko vlogo igra financiranje, ki je izrinilo kredite. Postopoma se uveljavljajo alternativni pogoni, torej hibridi in baterijska vozila. Družinske enoprostorce so nadomestili športni terenci. Delež dizelskih motorjev je zdaj stabilen in ne pada več kot pred dvema ali tremi leti.





Kaj lahko realno v Sloveniji pričakujete od vaše električne ponudbe? Najbrž vam je malo žal, da ne morete več prodajati električnega malčka citiga?

Prodajo modela citigo iV je določala zmogljivost proizvodnje. Od začetka smo vedeli, da gre za enkratno oziroma začasno zadevo, ki smo jo razumeli bolj kot pripravo na prihod čisto novih električnih modelov. Citiga iV bi teoretično lahko še naprej dobro prodajali. Je pa ta segment malih električnih vozil zelo cenovno občutljiv in se lahko pri znižanju subvencij, zadnje smo doživeli v sredini decembra lani, zelo hitro ustavi. Tudi prvo leto prodaje električnega modela enyaq nam bo volumen krojila proizvodnja. Za zdaj imamo na žalost obljubljenih samo 200 vozil, ki bodo, kot vse kaže, hitro razprodana.

Dobili ste že slovensko državljanstvo. Kaj vam to pomeni oziroma kako se spomnite prihoda v Slovenijo? Kakšen prvi vtis ste dobili takrat in kakšno mnenje imate danes o nas?

Slovenija je že skoraj trinajst let moj dom, ki sem si ga zelo želel in izbral. Pridobitev državljanstva je bil relativno zahteven postopek, zato ga toliko bolj cenim in sem ga zelo vesel.

Moj prvi vtis je iz službenega potovanja leta 1996. Če zelo poenostavim, takrat je bila za mene Slovenija majhna, zelo lepa, pestra in razvita dežela, z lepimi hišami, dobrimi avtomobili, odličnim vinom in pršutom ter seveda prekrasno naravo. Kasneje sem spoznal Slovence, kot ljudi, ki se radi družijo, so gostoljubni, dobro skrbijo za otroke, se ukvarjajo s športom in imajo radi avtomobile. To se ni dosti spremenilo, samo slika je zdaj bolj uravnotežena. Ko prideš kot turist, vidiš samo tisto, kar je lepo ali drugačno. Ko nekje zares živiš, pa si soočen z vsakdanjostjo življenja in logičnimi, praktičnimi težavami. Še vedno je ta bilanca absolutno v prid Sloveniji in je ne bi menjal. Dovolj je, da dvignem glavo in gledam veličastne Alpe ali pa zaplavam v Bohinjskem jezeru …

Imate doma "slovenska" ali "češka" nedeljska kosila?

Imamo "naša različna" kosila. Zelo imamo radi morsko hrano ali dober kos mesa. Češka kuhinja je na sporedu zelo redko, bolj za praznike, ko je zbrana širša družina, ki zelo uživa, ko postrežemo "knedliky" ali "buchty" . Je pa doma obvezno "na zalogi" češko pivo in slovensko vino.

Pred desetletji smo v Sloveniji pogosto na Češko gledali podcenjevalno, pa se je položaj gospodarski precej spremenil. Kako danes ocenjujete stanje na Češkem, kakšne so razmere v avtomobilski industriji, pogoji za delo, morda splošen življenjski standard? Se dela več kot v Sloveniji?

Tudi jaz osebno opažam, kako "moji" Slovenci bolj pozitivno dojemajo Češko, njen gospodarski razvoj, kulturo ter dejstvo, da so češka podjetja oziroma češki lastniki odločno vstopili v slovenski gospodarski prostor. Češka je zelo napredovala, ker je bila primorana zaradi slabše štartne pozicije narediti bolj radikalne in hitre spremembe. Tudi sam domači trg tam daje več prostora. So pa občutne razlike med regijami, velikimi mesti in podeželjem. Češka industrija ima močno in uspešno tradicijo, ki pa jo je več kot 40 let socialističnega eksperimenta dodobra oslabilo. Avtomobilska industrija je sploh fenomen, pojavljajo se celo strahovi, če ni njen delež v gospodarstvu prevelik. Življenjski standard in raven deloholizma, torej vneme za delo, pa se mi zdita s Slovenijo kar primerljiva.

Kako pogosto se med letom, ko pač ni ovir zaradi epidemije, še odpravite domov na Češko?

Dvakrat do trikrat letno zasebno na dopust, praznike in družinske obiske ter še enako pogosto službeno. Opažam tudi, da je Češka postala bolj priljubljena kot destinacija za slovenske turiste.

Imate kot direktor Škode v Sloveniji povsem neposreden stik s tovarno, oziroma koliko pomaga vaše poznanstvo tam pri dogovorih glede produktov v Sloveniji, morda celo cen?

Moja poznanstva na cene žal nimajo vpliva, te se določajo zgolj na podlagi analiz in številk. V skoraj trinajstih letih, odkar sem v Sloveniji, se je v tovarni logično zgodilo veliko kadrovskih sprememb. Sogovorniki prihajajo in odhajajo, tako da je delo na dobrih odnosih vedno zelo pomembno. Stavim na zaupanje, ki omogoča hitrejšo komunikacijo in odločitve brez ovinkov. Seveda je moja komunikacija v češkem jeziku prednost, enako kot moja nekdanja izkušnja, kako tovarna "misli" in deluje. Pomembno je, da imajo dobre odnose s tovarno, ki temeljijo na zaupanju in poštenosti, tudi moji sodelavci. Sam, brez svoje ekipe ne bi zmogel.



Od katerega modela letos pričakujete največ? Je to še vedno octavia, kaj pa nova fabia - kako pomemben je še ta segment?

Volumensko seveda največ pričakujem od octavie, z novo fabio se bomo srečali šele proti koncu leta. Tudi segment malih vozil bo seveda bolj občutljivo reagiral na posledice pandemije covid-19.

Kaj lahko od Škode pričakujemo v prihodnjih letih? Bistvenega odstopanja od koncepta uporabnosti za zmerno ceno najbrž ne? Nas čakajo tudi še novi modeli, ki so vam jih že pokazali, javnosti pa še ne? Koliko prej kot direktor imate sicer dovoljen dostop do novih modelov?

Pričakujemo lahko večji delež hibridov in električnih vozil, nadaljnji razvoj asistenčnih tehnologiji in "infotaimenta", kar napovedujeta že nova octavia in enyaq. V normalnih okoliščinah vidim nove modele in njihove različice eno do dve leti pred njihovim prihodom na trg. Gre predvsem za to, da lahko ustrezno načrtujemo njihove količine.

Pred nami je vsaj še nekaj mesecev, ko bo covid-19 še naprej vplival na avtomobilski trg. Če bodo saloni normalno odprti, obstajajo za vas kot trgovce še kakšne trenutne ovire, težave pri poslovanju, morda dobave vozil?

Če se bodo zadeve relativno hitro normalizirale, potem ne pričakujem hujših težav ne pri poslovanju ne pri proizvodnji oz. dobavah. Sem pač optimist.