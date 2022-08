Veliko bo videti: v soboto se jih bo zbralo več kot 300

Glede na izkušnje iz preteklih treh let bo mogoče na srečanju youngtimerjev videti marsikaj. Od redkih, športnih avtov iz 80. in 90. let do precej bolj pogostih avtov, ki pa iz množice izstopajo po svoji ohranjenosti.

Že četrtič bo pri nas potekalo srečanje youngtimerjev, ki postajajo vse bolj priljubljena avtomobilska skupina med starimi in mladimi navdušenci. Tako kot drugod se tudi v Sloveniji prebuja vročica za youngtimerji oziroma mladodobniki. Torej za avtomobili, ki niso več zaobljeni in polni kroma in so nastali med v obdobju 80. in 90. let. Na nedavnem takšnem srečanju v Avstriji je bilo več kot tisoč vozil, letos pa jih v Sloveniji pričakujejo več kot 300.

Če so bili avtomobili iz časov radijskih sprejemnikov s kaseto pred leti v večini primerov namenjeni le poceni prevozu od točke A do B, se to vse bolj spreminja. Vse več je ljubiteljev avtomobilov, ki so bili izdelani med letoma 1980 in 2000 ter v večini primerov uradno še ne pripadajo starodobnikom. Stari in v zadnjem času predvsem mlajši iz generacije X si želijo skrbeti za enega izmed avtov svoje mladosti.

Nekoč nekaj deset avtov, zdaj jih bo vsaj tristo

Po Nemčiji in Avstriji, kjer so srečanja youngtimerjev zelo priljubljena in obiskana (več kot tisoč avtomobilov), se v zadnjih letih navdušenje nad mladodobniki širi tudi pri nas. Klub Avtonostalgija 80&90 ima z vsakim dnem več članov in simpatizerjev, to se kaže tudi pri letošnjem dogodku, ki ga organizirajo. To soboto naj bi svojega sijočega in negovanega jeklenega konjička pripeljalo pokazat okoli 300 ljudi. Glede na odziv na družabnih omrežjih se bo dogodka udeležilo še trikrat toliko obiskovalcev.

Med organizatorji druženja sta Tomaž Beguš in Jaka Tomc. Ravno zadnji se je pred manj kot mesecem dni s svojo hondo CRX del sol udeležil podobnega srečanja v Avstriji. Na srečanju v Kremsu je dobil nagrado za udeleženca, ki je na srečanje prišel iz najbolj oddaljenega kraja. Podobno bo tudi na Brnčičevi, kjer bo potekalo srečanje. Podelili bodo nagrade za najboljši avto 80. in 90., za najbolj oddaljenega udeleženca z vozilom, najstarejšega udeleženca z vozilom in udeleženca z najbolj izvirnim oblačilnim slogom.

