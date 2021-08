Velik SUV na vrh: to je najvišja plezalna stena na svetu #foto

Ford je svoj veliki športni terenec postavil na vrh najvišjega plezalnega stolpa na svetu. Najhitrejši plezalec je do avtomobila prišel v treh minutah in pol.

Plezalni stolp OVER se nahaja v norveškem Lillesandu na jugu Norveške. Odprli so ga letos junija, visok pa je kar 47 metrov. Velja za najvišjo umetno samostoječo plezalno steno na svetu. Osrednjo strukturo zanj so izdelali iz lesa, na vseh štirih straneh pa ima skupno 44 metrov aluminijastih površin.

Na vrh stolpa še nosilna platforma za velik športni terenec

Priprave na postavitev forda explorerja na vrh tega stolpa so trajale pol leta. Na vrh so namreč postavili najtežjo priključno-hibridno različico, ki ima baterijo s kapaciteto dobrih 13 kilovatnih ur, za vozilo so na vrh stolpa postavili še dodatno nosilno platformo. Arhitekti stolpa so bili prepričani, da bo stolp zdržal dodatno obremenitev.

Norvežani so ob tem opravili še tekmovanje v hitrostnem plezanju. Do vrha se je najhitreje prebil 21-letni Norvežan Leo Ketil Bøe, ki do avtomobila prišel v treh minutah in 33 sekundah.

Prizori iz Lillesanda:

Foto: Ford

