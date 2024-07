Velik padec cen baterij? Na Kitajskem se to že dogaja.

Cene avtomobilskih baterij na Kitajskem vztrajno padajo in skoraj dve tretjini električnih vozil je tam že cenejših kot primerljivi avtomobili s klasičnimi motorji.

Baterija je najdražji in iz vidika stroškov ključni del električnega avtomobila. Proizvajalci so dolgo napovedovali, da bo prav pričakovan padec cen baterij vplival tudi na nižje maloprodajne cene električnih avtomobilov. Ti vsaj v Evropi ostajajo še na približno enakih cenah oziroma razliki do primerljivih bencinsko gnanih avtomobilov, kar v povprečju pomeni dodatek več kot deset tisoč evrov.

Cenejše baterije omogočajo tudi nižje cene avtomobilov

Drugače je na Kitajskem, kjer je cena baterij tipa LFP v zadnjih dveh letih v povprečju padla za 53 odstotkov, je poročal Bloomberg. Povprečna cena take baterije na Kitajskem je 53 dolarjev na kilovatno uro (kWh), povprečje na globalni ravni znaša 95 dolarjev na kWh.

Razlogi so v ostri konkurenci na trgu, nižanju cen med proizvajalci in tudi padcu cen ključnih materialov. Eden najdražjih delov baterije je bila katoda, ki je še lani predstavljala polovico celotne cene baterije, ta delež pa je zdaj padel na tretjino.

Kitajske tovarne baterij sicer delajo z omejeno močjo, saj povpraševanje na trgu še ne dosega proizvodne kapacitete teh tovarn. Predlani je bil po podatkih Bloomberga izkoristek tovarn 51-odstoten, lani le še 43-odstoten.