Večer Volkswagna: obljuba novega avta prihodnosti, imajo prav?

Volkswagen je razkril koncept majhnega električnega avtomobila, ki ga napovedujejo za konec leta 2025 in to za ceno 25 tisoč evrov. Velik kot polo, prostoren kot golf - tak je nemški odgovor na Renaultovo električno “petko” in malčke, ki bodo po letu 2025 zagotovo prišli tudi iz Francije, Koreje in bržkone tudi ZDA. Volkswagen za ID.2all poleg dostopnejše cene napoveduje do 450 kilometrov dosega.