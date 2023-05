Več vozil, neučakani kupci: trgovci si spet manejo roke

Po štirih mesecih si avtomobilski trgovci tudi v Sloveniji lahko spet manejo roke. Prodaja je letos poskočila za šest odstotkov. Na vrhu sta Volkswagen in Renault, po zaslugi Tesle je med prvimi petimi modeli z največ registracijami tudi električni avtomobil. Če rast števila registracij pomeni tudi sprostitev proizvodnih kapacitet v tovarnah, bi to lahko vplivalo na trg tako novih kot rabljenih avtomobilov. Cene teh so v zadnjih mesecih prav zavoljo pomanjkanja avtomobilov hitro rasle.

Prodaja novih avtomobilov v Sloveniji je narasla tudi aprila, in sicer za 10,7 odstotka. V prvih štirih mesecih so trgovci tako prodali oziroma, bolje rečeno, registrirali že 17.788 novih avtomobilov, kar je 6,7 odstotka nad prodajo v prvih štirih mesecih lanskega leta.

Prodajni skok je doživela večina avtomobilskih segmentov. Negativno izstopa razred majhnih avtomobilov, kjer je prodaja letos slabša za več kot 11 odstotkov.

Volkswagen ima med desetimi najbolje prodajanimi avtomobili kar štiri svoje modele. Foto: Gašper Pirman

Če je marec zaznamovala predvsem skokovita prodaja Tesle, ki je z modelom Y postala prvi električni avtomobil na vrhu skupne prodaje posameznega meseca v Sloveniji, so bile aprilske številke spet bolj normalne. Tesla je tako registrirala 72 novih modelov Y. S tem je bil to znova najuspešnejši električni avtomobil, na lestvici najbolje prodajanih modelov v prvih štirih mesecih pa je model Y peti. Pred njim so renault clio, škoda octavia, renault captu in volkswagen T-roc.

Na število registracij je prav gotovo vplivala očitna sprostitev proizvodnih kapacitet in bržkone tudi izpolnjevanje sklenjenih pogodb iz preteklosti. Opazni so kar štirje Volkswagnovi modeli med prvo deseterico najbolje prodajanih avtomobilov.

Deset vodilnih avtomobilov:

prodaja 2023 razlika 2023-2022 Renault Clio 667 + 4,7 % Škoda Octavia 512 + 32,9 % Renault Captur 489 + 66,3 % Volkswagen T-roc 411 -15,4 % Tesla Model Y 395 +412 % Toyota Corolla 388 + 93 % Škoda Kamiq 374 + 30 % Volkswagen Tiguan 353 + 27,9 % Volkswagen Taigo 339 + 33,9 % Volkswagen T-cross 329 - 16,5 %

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije

Renault ima s capturjem na bruto trgu najuspešnejši kompaktni športni terenec. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen pred Renaultom

Med avtomobilskimi znamkami je bil v prvih štirih mesecih na vrhu Volkswagen z 2.711 novimi modeli. To je znamki zadoščalo za 15-odstotni tržni delež. Nad desetimi odstotki sta še Renault in Škoda, prvo peterico pa dopolnjujeta Toyota in Kia.

Večina znamk je do zdaj povečala prodajo, precej izrazito prav prve tri. Volkswagen za 11, Renault za 15 in Škoda za 21 odstotkov. Toyoti je število registracij upadlo za slabe pol odstotka, znamki Kia pa že za več kot 10 odstotkov.

Tesla se je z 271-odstotno rastjo prebila na 14. mesto med znamkami, in sicer v družbo Opla, Seata in Forda.

Petnajst najbolje prodajanih znamk v Sloveniji:

prodaja 2023 tržni delež VOLKSWAGEN 2711 15.24 RENAULT 1958 11.01 ŠKODA 1785 10.03 TOYOTA 1075 6.04 KIA 1052 5.91 PEUGEOT 850 4.78 HYUNDAI 786 4.42 DACIA 780 4.38 AUDI 607 3.41 CITROEN 565 3.18 MERCEDES-BENZ 563 3.17 BMW 533 3.00 OPEL 482 2.71 TESLA 479 2.69 SEAT 477 2.68

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije

Tesla model Y med električno družbo nima prodajno dostojnega tekmeca. Foto: Gašper Pirman

Na električnem trgu prevlada tesle model Y

Prodaja električnih avtomobilov se je letos več kot podvojila. V štirih mesecih so Slovenci registrirali 1.453 novih električnih avtomobilov. Tesla model Y je s 395 registracijami daleč spredaj in drži 27-odstotni tržni delež, nato ji sledijo volkswagen ID.4, škoda enyaq, volkswagen ID.3 in peugeot e-208. Teslin model 3 je skupno šele sedmi. Delež električnih avtomobilov na vsem trgu je letos za zdaj osemodstoten, kar je največ do zdaj.

Najbolje prodajani električni avtomobili:

prodaja 2023 tržni delež Tesla Model Y 395 27,9 % Volkswagen ID.4 92 6,3 % Škoda Enyaq 78 5,3 % Volkswagen ID.3 76 5,2 % Peugeot e-208 73 5,0 % Audi Q4 71 4,8 % Tesla Model 3 67 4,6 % Cupra Born 62 4,2 % Volkswagen ID.5 49 3,3 % Dacia Spring 48 3,3 %

vir: Sekcija za vozila, Trgovinska zbornica Slovenije