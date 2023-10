Včeraj v Logatcu: obudili so zanimive dirke, se obeta celo DP?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na poligonu Blagomix pri Logatcu so obudili nekoč priljubljeno disciplino paralelni relikros. Dirka je privabila 30 tekmovalcev, najhitrejši voznik dneva pa je bil Tom Nemarnik s kartcrossom.

Tom Nemarnik je na pozivni dirki v paralelnem relikrosu izkoristil svoj okretni kartcross in kljub asfaltni podlagi na zaviti progi ugnal vso konkurenco. Na dirki v organizaciji AMD Zvezda je vozilo 30 tekmovalcev, med njimi tako z dirkalniki za reli, gorske dirke kot tudi avtokros. V dirkah na izločanje so po divizijah zmagali Jan Pivk (MG ZR 105), Mitja Velkavrh (renault clio rally5), Tom Nemarnik (kartcross) in Roberto Bertolutti (škoda fabia rally2). V dirki za skupno razvrstitev je v finalu Nemarnik ugnal Novaka, tretji je bil Bertolutti.

To je bila za zdaj pozivna dirka, a pri AMD Zvezda ne skrivajo ambicij – če bi k sodelovanju privabili še katerega drugega organizatorja v Sloveniji in na Hrvaškem –, da bi prihodnje leto razpisali celo državno prvenstvo v paralelnem relikrosu.

Foto: Aljaž Jež

Skupno: 1. Tom Nemarnik (kartcross), 2. Aljoša Novak (mitsubishi lancer EVO9), 3. Roberto Bertolutti (škoda fabia rally2), 4. Primož Koren (peugeot 208 rally4), 5. Mitja Petrovčič (kartcross), 6. Domen Buh (peugeot 306), 7. Mitja Velkavrh (renault clio rally5), 8. Jan Pivk (MG ZR 105); 9. Samo Golob (VW polo proto), 10. Andrej Čuk (citroen C2-R2); …



Divizija 1: 1. Jan Pivk (MG ZR 105), 2. Franc Likovič (MG ZR 105), 3. Aljoša Makarovič (zastava yugo), 4. Matej Mikuž (VW polo); … uvrščenih 9 tekmovalcev



Divizija 2: 1. Mitja Velkavrh (renault clio rally5), 2. Primož Koren (peugeot 208 rally4), 3. Domen Buh (peugeot 306), 4. Andrej Čuk (citroen C2 R2); … uvrščenih 8 tekmovalcev



Divizija 3: 1. Tom Nemarnik, 2. Mitja Petrovčič, 3. Vido Komatar, 4. Žan Komatar; … uvrščenih 5 tekmovalcev



Divizija 4: 1. Roberto Bertolutti (škoda fabia rally2), 2. Aljoša Novak (mitsubishi lancer EVO9), 3. Samo Golob (VW polo proto), 4. Alfred Kramer (mitsubishi lancer EVO6); … uvrščenih 5 tekmovalcev

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež

Foto: Aljaž Jež