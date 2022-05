Včeraj pri Moravčah: panoga, ki je skoraj že umrla, spet navdušuje

Poligon KAPS pri Moravčah, ki je last Metoda Vidergarja, je bil v organizaciji ASC Mustang spet prizorišče izjemno uspešne dirke v avtokrosu. V pravem poletnem vremenu si je dirko ogledalo veliko ljudi, kar je tudi dober pokazatelj nadaljevanja obujanja panoge avtokrosa v Sloveniji. To dokazuje tako zanimanje obiskovalcev kot tudi dobra številčnost domačih voznikov. Ko bo jeseni tu na sporedu še dirka v okviru FIA CEZ, bo mednarodna konkurenca zagotovo še ostrejša.

Foto: Gregor Pavšič

Med buggyji je v diviziji 3 Igor Kern potrdil vlogo favorita in tudi najhitrejši čas z dopoldanskih treningov. Kern je prek dneva stopnjeval hitrost in bil najboljši prav v finalu. Odlično je štartal in svojim tekmecem ni pustil možnosti za preobrat. Kern je imel v cilju skoraj 19 sekund prednosti pred Robertom Kociprom, tretji pa je bil Rok Vidergar.

"Lepa zmaga zame in tudi za celotno ekipo, ki je verjela vame in me prepričala, da tudi za letos pripravimo dirkalnik. Vedel sem, da je ta proga kratka in da dober štart že pomeni 80 odstotkov končne zmage. Glavni cilj za letošnjo sezono je osvojiti naslov državnega prvaka, želja pa je nastopiti tudi na eni dirki za evropsko prvenstvo," je dirko komentiral Kern.

Foto: Gregor Pavšič

Vse bolj priljubljeni majhni buggyji "kart cross"

Zelo razburljiv je bil cel dan v vse bolj množični in uveljavljeni kategoriji Kart Cross. Na treningih in preddirkah je v ospredje zapeljalo več voznikov. V konkurenci je bil prvič tudi nekdanji kartist, voznik formule 3000 in relija Tom Nemarnik. Ta je v finalu postavil najhitrejši krog, toda v ospredju so bili vseeno izkušeni vozniki avtokrosa. Odlično je finale odpeljal Mitja Petrovčič, ki je uspel odbiti vse napade atraktivnega Matije Rakovca. Oba je v cilju ločila le dobra sekunda, a zmaga Petrovčiča resneje ni bila ogrožena. Z zaostankom 18 sekund je bil tretji Klemen Zupan.

V združeni dirki Divizije 1 in 1A je bil zanesljivo najhitrejši Žiga Kraševec. Drugi je bil hrvaški gost Siniša Filčič, med Slovenci pa sta se na stopničke zavihtela Niki Zorec in Jani Kosirnik.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič