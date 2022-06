Včeraj nad Verdom: nasmeški legend v avtomobilih #video

Večina je že dobila sive lase (ali brke) in tudi v dirkalne avtomobile se nekoliko težje spravijo kot nekoč, toda tekmovalnosti tudi pri več kot sedemdesetih letih še niso izgubili. "To je skrito v nas," je pojasnil Drago Zonta, ki je bil včeraj nad Verdom med udeleženci drugega zbora slovenskih dirkaških legend.

Poln nostalgije je bil pogled na Braneta Kuzmiča, ki se je usedel v dirkalni suzuki baleno in se pripravil na enega zelo redkih voženj tekmovalnega vozila po koncu kariere leta 1992. Enako je storil tudi njegov nekdanji tekmec Silvan Lulik, pa eden najuspešnejših voznikov relija iz sedemdesetih let Drago Zonta. Vsi trije so bili del zanimivega zbora legendarnih slovenskih avtošportnih voznikov, ki so se včeraj zbrali na poligonu ob kamnolomu Verd.

Kar največ znanih imen je poskušala na enem mestu že drugič zbrati ekipa društva Autosport Jazon z Vrhnike, čigar gonilna sila je Miran Škerjanc. Povabilu se je odzvalo 14 voznikov. Tovrstni dogodki so najprej namenjeni druženju gospodov, ki so svoje tekmovalne kariere sklenili že pred več desetletji, obenem pa s tem ti nekdanji prvaki dobijo tudi poklon za storjeno za celotni avtomobilski šport v Sloveniji.

Napisa Kuzmič na stranskem steklu nismo videli že mnogo let. Foto: Gregor Pavšič

Prvo ime včerajšnjega zbora je bil Brane Kuzmič. Nekoč osemkratni državni prvak takratne Jugoslavije v skupni razvrstitvi in voznik, ki je v osemdesetih slovenski avtošport najuspešneje popeljal na mednarodno prizorišče. Kuzmič je kariero sklenil leta 1992, ko je na reliju Acapulco doživel težjo nesrečo in nato možnosti za povratek ni več bilo. Dve leti po tem je vozil na Zboru Šampionov v Spodnji Idriji, včeraj pa v suzuki balenu spet okušal strast kar najhitrejše vožnje skozi ovinke.

“Že zelo veliko let nisem vozil po makadamu. Včasih smo večinoma vozili po makadamu, ker ceste niti še niso bile asfaltirane. Spominjam se svojih časov, še posebej tistih iz začetka kariere. Večje tekmovalni danes ni, zato sem predvsem užival,” je povedal danes 73-letni Kuzmič.

Vozili so pogojno dirkalne suzuki balene, ki jih Autosport Jazon nad Verdom uporablja za svoje tečaje reli šole. To so dokaj serijski avtomobili, ki pa imajo varnostno opremo in nekoliko prilagojeno podvozje. Poganja jih 1,6-litrski motor s slabimi sto “konji”, ki pa se prenašajo na vsa štiri kolesa. Foto: Gregor Pavšič

Silvan Lulik (levo) in Brane Kuzmič sta bila najhitrejša slovenska voznika relija v osemdesetih in v začetku devetdesetih let. Foto: Gregor Pavšič

"Lepo je videti ljudi, s katerimi se le še redko vidimo. Vsak se pride sem najprej družiti, a nato tudi tekmovalnost kmalu prevaga," je dejal Lulik. Foto: Gregor Pavšič

Na Verdu sta bila skupaj z Silvanom Lulikom. Obujala sta spomine na izjemne dvoboje v sezoni 1991, ko sta bila oba glavna kandidata za naslov zadnjega državnega prvaka nekdanje skupne Jugoslavije. Lulik v štirikolesno gnani ford sierri RS cosworth, Kuzmič v renault cliu 16V. Naslov je takrat pripadel Luliku, ki je pozneje še nastopal in bil tudi še slovenski državni prvak v letu 1992.

"Bistvo takega dogodka je predvsem druženje starih dirkačev, rivalov in prijateljev. Potem pa je tu še druga tekmovalna plat, ki nekoliko popestri dan. Lepo je videti ljudi, s katerimi se le še redko vidimo. Vsak se pride sem najprej družiti, a nato tudi tekmovalnost kmalu prevaga," je dejal Lulik.

Drago Zonta z zanimivo čelado Foto: Gregor Pavšič

Med nastopajočimi je bil zanimiv lik Draga Zonte. Nekoč je na jugoslovanskih relijih zmagoval s stoenko, in to v svoji prepoznavni karirasti srajci. Te včeraj ni imel oblečene, zato pa je s seboj pripeljal staro čelado.

"Najprej sem vesel, da sem zdrav in da se lahko takega zbora sploh udeležim. Leta naredijo svoje in zato se je lepo v takem okolju spet združiti. Tekmovalnost je v nas skrita. Vsi gledamo čase in nam ni vseeno, to imamo v sebi," je bil jasen 76-letni Zonta.

Vozili so tudi Marko Kožar, večkratni udeleženec relijev za svetovno prvenstvo, dirkač s cestni dirk Drago Božič, pa Mičo Milosavljević, Stojan Kastelic (nekoč je bil skupaj s Simonovičem in Črnivcem prvi Slovenec, ki je v reliju mešal štrene Srbom v "nacionalni klasi" fičkov) in ostali.

Nad Verdom pri Vrhniki se je zbralo štirinajt nekdanjih avtomobilskih dirkačev. Foto: Gregor Pavšič

Mičo Milosavljević je pri 66 letih odlično fizično pripravljen. Foto: Gregor Pavšič

Za volan je spet sedel tudi Marko Kožar. Foto: Gregor Pavšič

Zbiranje podpisov za pozdrav nekdanjemu asu Alešu Pušniku, ki se žal ubada z resnejšimi zdravstvenimi težavami. Foto: Gregor Pavšič