Varnost kombijev: kar pet je bilo negativnih #video

Pri Euro NCAP so tokrat opravili posodobljeni varnostni test na devetnajstih kombijih, ki imajo kar 98-odstotni tržni delež na celotnem evropskem trgu. Trije so dobili zlato medaljo, pet pa se jih je odrezalo pod pričakovanji.

Tovorni in potniški kombiji v razredu lahkih gospodarskih vozil so v zadnjih nekaj letih naredili ogromen preskok naprej. Ne le v varnosti, tudi v potniški kabini in po tehnologijah so se približali osebnim vozilom. Euro NCAP so zato zopet opravili varnostne teste s kar devetnajstimi predstavniki, vendar tokrat pod nekoliko bolj zahtevnimi pogoji - z upoštevanimi protokoli glede asistenčnih sistemov, ki vključujejo samodejno zaviranje v sili, nenamerno menjavo voznega pasu, pomoč pri prehitri vožnji in sistem za preverjanje potnikov.

Podjetja bi morala poskrbeti za varnost voznikov

S prihodom asistenčnih sistemov so razlike med znamkami in samimi sistemi velike, prav tako se razlikujejo v učinkovitosti, zato se bo na podlagi takšnega testa lastnik flote lažje odločil za izbiro gospodarskih kombijev. Pri Euro NCAP so zato poudarili, da si želijo standardizacijo nekatere varnostne opreme v lahkih gospodarskih vozilih, višjo učinkovitost naprednih varnostno-asistenčnih sistemov, ki bi se približali delovanju v osebnih vozilih.

Želijo si tudi, da bi podjetja prevzela več odgovornosti pri varovanju svojih voznikov, in sicer z nakupom varnejših kombijev, takih, ki bi na na testu dosegli vsaj srebrno medaljo. Bolj natančno bi morali navajati tudi serijske asistenčne sisteme in podatke o tem, kateri sistemi so dodatno plačljivi.

Transit je eden varnejših kombijev na cestah in ima skupno maso do 3,5 tone, pri Fordu pa so predstavili še električno različico. Foto: Ford

Trije z odliko, pet z negativno oceno

Tokrat so se z ogrado in različnimi varnostnimi ovirami srečala lahka gospodarska vozila s skupno maso, manjšo od 3,5 tone. Najbolje so se odrezali trije - ford transit, mercedes-benz vito in volkswagen transporter. Srebrno medaljo so dobili ford transit custom, mercedes-benz sprinter, opel vivaro, peugeot expert in volkswagen crafter. Šest jih je osvojilo bron: citroen jumper in jumpy, fiat ducatom iveco daily, peugeot boxer in toyota proace.

Na dnu seznama je pet imen - fiat talento, opel movano, nissan NV400, renault master in renault traffic. V teh modelih primanjkuje varnostno-asistenčnih sistemov, zato Euro NCAP ne priporoča njihove uporabe.

So pa razlike med posameznimi državami. Nekateri sistemi so nekje standardni, v drugje za doplačilo. Razlike so tudi pri modelih, ki so jih proizvajalci razvili skupaj in nosijo le drugačno oznako. Renault master ima na seznamu doplačilne opreme samodejno zaviranje v sili, nissan NV400 zapelje na ceste z iste proizvodnje linije, a tega sistema ni na voljo niti za doplačilo.