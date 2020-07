Negotovost: zamrznitev novih modelov, sledi umik iz Evrope?

Mitsubishi bo opravil reorganizacijo svojega globalnega avtomobilskega posla in eden osrednjih varčevalnih ukrepov bo tudi manjša osredotočenost na evropsko tržišče. V dveh letih nameravajo svoje fiksne stroške zmanjšati za 20 odstotkov.

Japonska znamka se bo tako osredotočila predvsem na trge jugovzhodne Azije, kjer se ponašajo z 6,4-odstotnim tržnim deležem. V Evropi znaša ta komaj en odstotek, v Severni Ameriki pa le slab odstotek trga, je poročal britanski Autocar.

Ugašanje Mitsubishijevega posla v Evropi?

Podrobnosti prihodnjega poslovanja Mitsubishija v Evropi sicer niso povsem znane. Japonci so za nedoločen čas na naših trgih ustavili predstavitve novih generacij obstoječih modelov.

Tako v prodajne salone ne bi bilo naslednikov modelov kot so outlander, spacestar, L200 in podobni. Kaj to dolgoročno pomeni za znamko in ali lahko pričakujemo tudi popoln umik iz Evrope, kjer na konkurenčnost vplivajo tudi zaostreni okoljski standardi motorjev, še ni znano. Ko obstoječi modeli ne bi več izpolnjevali okoljskih standardov in modernejših naslednikov ne bi bilo, bi jih morali umakniti s trga.

Mitsubishijeva osredotočenost daleč od Evrope in Slovenije

Avtomobilska naveza Renault-Nissan-Mitsubishi je sicer nedavno predstavila novo strategijo svojega delovanja, po kateri bi stroške skupaj zmanjšali za okrog 40 odstotkov.

Skladno s to strategijo bi glavna vloga v Evropi pripadla Renaultu, področje Japonske, Kitajske in Severne Amerike Nissanu, Mitsubishiju pa področje jugovzhodne Azije in Oceanije.

V Sloveniji za znamko Mitsubishi skrbi podjetje AC Mobil, ki je del švicarskega trgovca Frey Group. Vse njihove avtomobilske znamke v Sloveniji so letos združili podjetjem Frey Services, direktor katerega je postal Jožko Tomšič.