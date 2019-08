V12 bo živel še vsaj do leta 2026 #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Horacio Pagani, ustanovitelj enega najbolj ekstravagantnih proizvajalcev avtomobilov na svetu je potrdil, da že razvijajo povsem električnega športnika. A kljub temu brutalni dvanajstvaljnik še ne odhaja v pokov. Na posodobljeni mercedesov V12 računajo še vsaj do leta 2026.

Dvanajstvaljnik bo obstal vsaj še do leta 2026, kar je razveselilo številne bodoče kupce. Foto: Pagani

Konec proizvodnje se kar izmika, kupcev je enostavno preveč

Pagani je že napovedal konec proizvodnje za model zonda, toda zaradi številnih kupcev prestavil upokojitev za več let. Zdaj velja za enega najbolj zaželjenih proizvajalcev, med kupci njihovih avtomobilov pa so številni svetovno znani zvezdniki, kot je naprimer Lewis Hamilton.

Pred nekaj tedni je luč sveta ugledal model huayra BC roadster, ki naj bi bil zares zadnja različica tega modela. A kot pravi Horacio, bi tudi tokrat lahko prelomil obljubo in še vedno izdelal kakšno posebno verzijo legendarnega superšportnika.

''To naj bi bil zadnji proizvodni model. Toda še vedno poslušam zasebne zbiratelje, ki si želijo edinstven primerek ali močno omejeno serijo, kar bi za nekaj časa še podaljšalo življenje modela,'' je za autocar dejal Pagani.

Ekskluziva brez primere

Pagani na leto izdela okoli štirideset avtomobilov, kar je malo še za italijanske standarde. Toda kljub temu je podjetje profitabilno in se nadgradnje svojih modelov loti dolgoročno. Še sedaj razvijajo naslednika huayrem ki naj bi na ceste zapeljal v letu 2022.

''Naslednji model bo krasila podobna filozofija. Še vedno bo imel tradicionalen motor na notranje zgorevanje, novo generacijo mercedesovega twin-turbo dvanajstvaljnika. Zelo tesno sodelujemo z Mercedesom in novi dvanajstvaljnik bo homologiran vse do leta 2026,'' je še dejal Pagani.

Sočasno razvijajo tudi električnega superšportnika. Slonel bo na enaki arhitekturi kot običajni model, ki bo le malenkost prilagojena. Za zdaj o novemu modelu ne vemo veliko. Prototip s kodnim imenom C10 je že v delu. Z novo generacijo superšportnika želijo spremeniti podobo znamke in k sebi privabiti še nekoliko mlajše kupce. Sedaj jih je večina starejših od petdesetih let, a električni superšportnik bi to številko lahko hitro znižal.