100 tisočakov za vijake: to je svet luksuznih avtov

Foto: Pagani Nova ogljikova vlakna dražja za 450 odstotkov

Pagani je eden najbolj ekskluzivnih proizvajalcev avtomobilov, ki z omejenimi serijami superšportnih modelov vzbuja zanimanje bogatih zbirateljev. Njihov najnovejši model huayra roadster BC je bil kljub osnovni ceni 3,2 milijona evrov (brez vključenega davka) razprodan, še preden so ga Italijani predstavili javnosti. Običajni smrtniki, ki si takšnega stroja ne morejo privoščiti, pa se največkrat vprašajo, zakaj je cena takšnega avtomobila tako visoka.

Visoka nakupna cena je del dragega razvoja avtomobila, ki je zaradi majhnega števila izdelanih avtov izrazito drag. Dvanajstvaljni motor s 590 kilovati in 1.050 njutonmetri navora so si sicer izposodili pri Mercedes-AMG, a so ga popolnoma predelali in naj bi kljub svoji moči dosegal emisijski standard Euro 7. Pomemben del stroškov nosijo tudi izbrani materiali. Pri izdelavi modela roadster BC so uporabili povsem novo mešanico ogljikovih vlaken z imenom HP62 (HP se nanaša na ustanovitelja znamke Horacia Paganija, številka 62 pa na Paganijevo starost v času, ko so razvili novo zmes ogljikovih vlaken). HP62 je izredno trden material, ki pa je za kar 450 odstotkov dražji od običajnih ogljikovih vlaken.

Vsak vijak stane 35 evrov, skupna vrednost več kot 100 tisočakov

Visoko ceno upravičuje tudi izbira posebnih vijakov. Prav vsak je iz titana in je na njem odtisnjen logotip znamke. V povprečju stane vsak vijak 35 evrov, skupno pa je uporabljenih v modelu roadster BC za več kot 100 tisoč evrov vijakov.