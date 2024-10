Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2) sta že letošnja državna prvaka. Foto: Uroš Modlic Štartno številko 1 bosta imela nova državna prvaka Rok Turk in Blanka Kacin (hyundai i20 rally2), ki sta reli v Kobaridu tudi dobila v zadnjih treh izvedbah. Številka 2 tokrat pripada Mitji Klemenčiču in Viliju Ošlaju (škoda fabia R5), tretja na progo pa Marko Grossi in Tara Berlot (hyundai i20 rally2). Najštevilčnejši sta Divizija 1 (19 posadk) in Divizija 2 (12 posadk), kjer se obeta tudi najzanimivejši razplet z vidika skupnega seštevka državnega prvenstva. Na repu seznama prijavljenih tokrat povratnik Nejc Mrak s sovoznikom Darkom Vončino, ki bo vozil očetovega fička.

Reli obeta zanimivo kombinacijo hitrostnih preizkušenj – od zelo hitre preizkušnje "Sončna" do bolj zavitih in tehničnih odsekov, za obiskovalce pa bo najzanimivejša preizkušnja "Gora Rocka" na Šentviški planoti.

Lanski reli je bil v znamenju slavja Marka Grossija in Tare Berlot, ki sicer nista zmagala, sta si pa v Kobaridu privozila prvi naslov državnih prvakov. Čarobno slavje z navijači je v zgornjem videu.

Mark Škulj in Pia Šumer sta lani v Kobaridu slavila naslov državnega prvaka. Škulj je letos v slabšem položaju in potrebuje zmago proti Martinu Čendaku. Foto: Aljaž Jež

Lahko Škulj ubrani naslov državnega prvaka?

Dva relija pred koncem državnega prvenstva v Diviziji 2 vodi Mark Škulj (opel corsa rally4), favorit za naslov Martin Čendak (opel corsa rally4) je po odstopu v Novi Gorici tretji. Med njima je še Jan Medved (opel corsa rally4), vse tri voznike pa loči 16,5 točke. Čendak je letos zmagal trikrat, Škulj in Medved po enkrat. V končni seštevek bo vključenih šest najboljših uvrstitev. Čendak "ničlo" že ima, Škulj in Medved še ne. Koprčan mora uspešno zaključiti oba preostala relija, sicer bo v skoraj izgubljenem položaju. Do zdaj najslabši izkupiček za Škulja je 21 točk, za Medveda pa 17 točk. Odločitev o prvaku bo tako najbrž padla šele v Idriji, zelo pomemben za razplet pa bo tudi reli v Kobaridu. Škulj bo za naslov prvaka ob normalnem razpletu potreboval dve zmagi oziroma bo moral biti obakrat hitrejši od Čendaka.

Teoretično bi lahko iz ozadja presenetil še Mitja Glasenčnik (peugeot 208 rally4), ki pa s Škuljem zaostaja že 31,5 točke. Skupno je letos v Diviziji 2 nastopilo 20 različnih voznikov, točke pa jih je osvojila devetnajsterica.

Točkovanje Divizija 2: 1. Mark Škulj (opel corsa rally4) 157,5 t., 2. Jan Medved (opel corsa rally4) 143 t., 3. Martin Čendak (opel corsa rally4) 141 t., 4. Mitja Glasenčnik (peugeot 208 rally4) 126 t., 5. Alan Pajk (peugeot 208 rally4) 90 t. …

Vasja Miklavčič in Martin Černigoj (renault clio RS) peljeta proti naslovu prvaka v Diviziji 3. Foto: Gregor Pavšič

Štirje v 12 točkah: obeta se prava športna drama v Diviziji 1

Najbolj odprt razplet državnega prvenstva bo letos ponudila Divizija 1, kjer je letos nastopilo že 39 različnih tekmovalcev. V skupnem seštevku je letos na petih relijih zmagalo pet različnih voznikov. Prvo šesterico loči 37 točk, prve štiri voznike pa le 12 točk. Med temi so praktično že vsi izkoristili "jokerja" oziroma en odstop, tako da se jim v končnem seštevku en rezultat ne bo brisal. Izjema je vodilni Luka Brus (opel adam cup), ki pa je na reliju v Žalcu osvojil le tri točke. Tako se nam obeta neposreden obračun vseh letos najhitrejših in skoraj zagotovo bomo novega prvaka dobili šele na novembrskem reliju v Idriji. Lani je na reliju Soča Valley zmagal Domen Slejko s sovoznico Klaro Slejko (opel adam cup).

Točkovanje Divizija 1: 1. Luka Brus (opel adam cup) 117 t., 2. Jure Jereb (renault clio rally5) 114 t., 3. Domen Slejko (opel adam cup) 109,5 t., 4. Jan Mrevlje (honda civic) 105 t., 5. Rene Černigoj (opel adam cup) 89,5 t., 6. Jan Pivk (MG ZR 105) 80 t. …

Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) – letos se mu obetata naslov državnega podprvaka in naslov prvaka v razvrstitvi Masters. Foto: AMD Gorica

Klemenčič ali Zrinski? Odločitev morda že soboto.

Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) dva relija pred koncem državnega prvenstva vodi v razvrstitvi Masters (vozniki, stari vsaj 50 let). Letos je zmagal na štirih relijih, na zadnjem pa je bil najhitrejši Aleš Zrinski (škoda fabia rally2). V skupnem seštevku ima Klemenčič pred Zrinskim 26,5 točke prednosti, zmaga v Kobaridu mu konec tedna že zagotavlja naslov prvaka. Obema se bo letos še odštel eden od rezultatov. Tretjeuvrščeni Darko Peljhan (VW polo proto), ki je imel letos precej tehničnih težav z dirkalnikom, na tretjem mestu za Klemenčičem že zaostaja 76,5 točke in tako ne more več do naslova prvaka. V tej razvrstitvi, ki je novost v letošnji sezoni, je letos nastopilo 16 različnih voznikov. Štirinajst jih je osvojilo točke za državno prvenstvo.

Točkovanje Masters: 1. Mitja Klemenčič (škoda fabia R5) 186 t., 2. Aleš Zrinski (škoda fabia rally2) 160,5 t., 3. Darko Peljhan (VW polo proto) 109,5 t., 4. Boris Požeg (ford fiesta rally3) 85,5 t., 5. Matjaž Vogrič (MG ZR 105) in Miran Fabjan (lancia delta HF integrale) 72 t. …